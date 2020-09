A Spoleto si parla di “Resilienza ai cambiamenti climatici, Transizione Ecologica, Recovery Fund, Green Deal”

Progetti e proposte dei Consorzi di Bonifica. Venerdì 2 ottobre, Palazzo Leti Sansi

Progetti e proposte dei Consorzi di Bonifica saranno al centro di una conferenza dal titolo: “Resilienza ai cambiamenti climatici, Transizione Ecologica, Recovery Fund, Green Deal” organizzata da ANBI Umbria e Consorzio della Bonificazione Umbra in collaborazione con l’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela del Territorio e Acque Irrigue, venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 16:30 a Spoleto, Palazzo Leti Sansi (Via Arco di Druso, 37).

In particolare, verranno illustrati i progetti relativi all’ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola – che prevede l’ampliamento dell’area irrigua alla zona di coltivazione del Sedano Nero di Trevi.

Con i lavori si otterrà un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del PSR, Programma di Sviluppo Rurale, per l’Umbria 2014-2020, per un importo complessivo di € 5.999.405,12.

Sarà poi illustrato il progetto di ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto, servito dalla Diga sul Marroggia; anche quest’opera, finalizzata ad un uso più efficiente della risorsa idrica e a una riduzione delle perdite, è stata presentata nell’ambito del PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale), per un importo complessivo di € 10.290.312,22. Con la sua progettualità il Consorzio della Bonificazione Umbra di Spoleto intende rimettere il suo territorio al centro dell’agricoltura della valle umbra.

Complessivamente con i Programmi di Sviluppo rurale sono stati finanziati dalla Regione Umbria complessivi € 15.500.000 per i tre Consorzi della regione (Consorzio della Bonificazione Umbra, Consorzio Tevere Nera e Consorzio Val di Chiana Romana e Val di Paglia), di cui € 10.500.000 per l’irrigazione e € 5.000.000 per la prevenzione dei danni alle aziende agricole

All’evento portano i saluti di indirizzo: Paolo Montioni, Presidente Consorzio Bonificazione Umbra, e Francesco Vincenzi, Presidente ANBI. Saluti istituzionali: Umberto de Augustinis, Sindaco della Città di Spoleto.

Intervengono: Massimo Gargano, Direttore generale ANBI; Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Raffaele Nevi, Componente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Simona Angelini, Dirigente Ufficio Irrigazione Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Luca Proietti, Direttore ARPA Umbria; Roberto Morroni, Assessore all’Agricoltura Regione Umbria.

Conclusioni: Donatella Tesei, Presidente Giunta Regionale Umbria. Modera: Candia Marcucci, Direttore Consorzio Bonificazione Umbra.

In ottemperanza alle misure anti Covid-19, l’iniziativa potrà essere seguita in diretta streaming dal pubblico esclusivamente attraverso il canale YouTube ANBI