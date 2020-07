A Spoleto si parla di giustizia riparativa in ambito minorile

Seminario organizzato dalla Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con Aris Formazione – Sabato 18 luglio, Sala Frau

La Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con Aris Formazione e Ricerca promuove un seminario sul tema della giustizia riparativa in ambito minorile.

La Cooperativa Sociale Il Cerchio, insieme ad altre Cooperative dell’Umbria ha partecipato ad un Bando specifico sul tema e all’interno dello stesso progetto ha inserito un evento pubblico per sollecitare la comunità regionale sul delicato della giustizia riparativa da un punto di vista non solo giuridico ma anche sociologico ed educativo.

Visto il periodo di pandemia, saranno riservati solo circa 50 posti in presenza, ma con possibilità di assistere al seminario online attraverso apposita piattaforma. Sono previsti tre crediti per gli avvocati.

Titolo dell’evento: Giustizia Riparativa. Etica dei contesti e sviluppo dei significati nelle pratiche giuridiche, sociali ed educative.

Il Seminario sarà così strutturato:

1. Data: sabato 18 luglio 2020

2. Orario: 9,30-12,30

3. Sede: Spoleto presso Cinema Sala Frau, Vicolo S.Filippo, 16

4. Relatori: Giovanni Rossi – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia.

coordina i lavori Costantino Cacciamani – Vice Presidente della Cooperativa Il Cerchio – Spoleto

A supporto dell’iniziativa è prevista la proiezione del Film “L’Insulto” (2017) un film di Ziad Doueiri, il giorno 17 luglio alle ore 21,30 presso l’arena estiva cinematografica allestita all’interno del Giardino di Palazzo Collicola con ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni sull’evento: Marco Pennacchi:3355989810

Prenotazioni su piattaforma Zoom: Cooperativa@Ilcerchio.net