A Spoleto si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Incontro di sensibilizzazione e informazione martedì 23 novembre a palazzo Mauri

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” è stato organizzato un incontro di sensibilizzazione ed informazione a supporto delle donne vittime di violenza, in collaborazione tra l’Ospedale Bollini Rosa di Spoleto ed il Comune di Spoleto nell’ambito della rete di soccorso attivata con gli altri soggetti istituzionali territoriali.

L’iniziativa “SOS donna – Percorso Codice Rosa. Incontro di sensibilizzazione ed informazione contro la violenza sulle donne” è in programma martedì 23 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, alla Biblioteca comunale “Giosuè Carducci” di palazzo Mauri.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Interverranno

Il Sindaco Dott. Andrea Sisti

Assessore al benessere ed innovazione sociale Prof. Luigina Renzi

Il Direttore Sanitario ASL Umbria 2 dr.ssa Simona Bianchi

Il Direttore Medico P.O. Spoleto Bollini Rosa dr.ssa Orietta Rossi

S.O.S. Donna Percorso Codice Rosa – La Rete di soccorso Ospedale –Territorio

Interverranno

Dr.ssa Antonella Fulvi Dirigente Medico Pronto Soccorso – 118 Ospedale di Spoleto

Dott. Albertina Morocchi Coord. Inf Pronto Soccorso – 118 P.O. Spoleto

Dr.ssa Natalina Manci – Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Spoleto

La violenza del Silenzio: La solitudine nel puerperio – la risposta del Consultorio

Interverranno

Dr. Maurizio Silvestri – dirigente Medico Consultorio Familiare San Carlo Spoleto

Dott. Emilia Torchetti Coord Ostetrica Consultorio Familiare San Carlo Spoleto

Le politiche Regionali di contrasto alla violenza di genere

Interverrà

Dott. Luca Conti Dirigente Regione Umbria Servizio Pari Opportunità

Le politiche del Comune di Spoleto

Interverrà

Prof. ssa Luigina Renzi Assessore al Benessere ed Innovazione Sociale

Il supporto della rete dei centri antiviolenza

Interverrà

Dott.ssa Marina Antonini – Referente C.A.V. Centro Antiviolenza Crisalide

Attività delle Forze dell’ordine del territorio

Interverranno

Il Capitano dei Carabinieri Dott.ssa Teresa Messore

Il Commissario di P.S. dott. Claudio Giugliano

Ambulatorio territoriale psico sociale – supporto per orientamento e sostegno

Interverranno

Prof. Tilde Fabi – Vice Presidente S.O.S. Il Girasole Ambulatorio Territoriale Psico Sociale

Dr.ssa Emanuela Bisogni Psicologa e Psicoterapeuta Coordinatrice del servizio Ambulatorio Territoriale Psico Sociale