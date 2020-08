A Spoleto nasce il Bike district

Ufficializzato il programma degli SpoletoNorcia BikeDays 2020. Il ricordo di Francesco Cesarini. Osvaldo Bevilacqua, Peppone Calabrese, Patrizio Roversi, Tiberio Timperi ospiti degli Aperibike di Ludovica Casellati

È stato quindi ufficializzato il programma di questi SpoletoNorcia BikeDays 2020. Si pedalerà, si parlerà di bici, ci si incontrerà di nuovo tra cicloamatori, tutto “a distanza di sicurezza”. E, visto che la bicicletta distanzia per natura tutto si svolgerà all’aperto e in un contesto tutto “green”.

Il 4, 5 e 6 Settembre i ragazzi de La SpoletoNorcia in MTB hanno invitato gli amici e gli appassionati bikers a conoscere in bicicletta i più affascinanti sentieri e ciclabili dell’Umbria nella più assoluta sicurezza, con qualsiasi bici, che sia MTB, E-MTB, Gravel, Bici da strada. La novità è che quest’anno la SpoletoNorcia cambia veste.

Verranno presentati una serie di “percorsi permanenti” all’interno del cosiddetto Bike District de La SpoletoNorcia, area che comprende una parte della Valnerina e della Valle Umbra, dove tutti i partecipanti saranno liberi di pedalare senza l’obbligo di doversi trovare in un unico luogo ad una data ora. Di fatto è permessa la partenza da qualsiasi punto di ciascuno dei percorsi ed in qualsiasi orario all’interno della finestra dell’evento (ossia da venerdì 4 settembre ore 9,00 a domenica 6 settembre ore 18,00). Si potranno liberamente percorrere individualmente o in piccoli gruppi (anche familiari) ed ognuno sarà responsabile del proprio comportamento e del distanziamento sociale. I percorsi permanenti individuati saranno sia su strada che fuoristrada, nonché misti, selezionati su mulattiere, sentieri, percorsi in sede propria (es. Vecchia Ferrovia, Greenway del Nera, Ciclabile Spoleto-Assisi, …) e, nel caso di strade, privilegiando quelle a basso impatto di traffico. Ai partecipanti saranno fornite mappe, tracce GPS in modo di permettere a tutti di portare a termine i singoli percorsi in completa autonomia. Come già comunicato, sono sette i percorsi che si possono effettuare: tre per MTB (Family, Classic, Hard), uno specifico per E-MTB (Nil Simplex), due adatti alla Gravel (GreenWay Route e Valle Umbra Route) e anche due per la classica bici da strada (Wine Route e Valnerina Route) per conoscere a fondo questo territorio. I percorsi saranno ben segnalati ma non presidiati da personale, saranno previsti dei check point reali come pubblici esercizi o desk appositi per l’apposizione dei timbri che ne attesti il passaggio o check point virtuali come monumenti, chiese, fonti, dove a fare da testimone sarà “un selfie”. Per coloro che attestano al check point finale di aver fatto il percorso, nel quartier generale della manifestazione, sarà rilasciato un attestato comprovante l’avvenuta partecipazione

Una delle novità della manifestazione saranno gli Aperibike, delle tavole rotonde all’aperto ideate e condotte da Ludovica Casellati ed incentrate sul boom della bici con le sue ripercussioni sui territori ed il legame con la Enogastronomia. Non mancheranno spazi per i più piccoli. Un momento speciale, nel giorno dell’apertura, sarà il ricordo di Francesco Cesarini, ciclista professionista spoletino, mancato lo scorso febbraio.

Questo il programma degli eventi, che avranno come punto di riferimento la location de La Casina dell’Ippocastano, vera e propria SpoletoNorcia Village.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020



Dalle ore 9 – Apertura de La SpoletoNorcia Village e accoglienza dei partecipanti ai Bike Days che eventualmente decideranno di partire per il proprio tour in bici dal Village.

Ore 10,00 – attività di Fitness presso La SpoletoNorcia Village curato da UNIQUE – Fitness & Salute – (prenotazione obbligatoria a 0743/44208 o presso lo stand Unique)

Ore 10,30 – GIOCOCICLISMO – attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto con gimcana e pump track – presso Spoletosfera

Ore 16,30 – Inaugurazione ufficiale de La SpoletoNorcia Bike Days con interventi delle istituzioni, giornalisti. Parteciperà la FANTOMATIK ORCHESTRA

ore 17,00 Spoleto Tour Music&Fitness Workout partenza dalla SpoletoNorcia Village curato da UNIQUE – Fitness & Salute – (prenotazione obbligatoria a 0743/44208 o presso lo stand Unique) – max 50 partecipanti – percorso cittadino di circa 2 ore – Costo euro 20 a persona)

Ore 17,30 – GIOCOCICLISMO – attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto con gimcana e pump track – presso Spoletosfera

Ore 18,00 – La SpoletoNorcia ricorda Francesco Cesarini – presso La SpoletoNorcia Arena

Ore 18,30 – Gli Aperibike di Ludovica Casellati – “Il Boom della Bicicletta: l’A BiCi di una vacanza” –presso La SpoletoNorcia Arena

Intervengono:

Tiberio Timperi Giornalista e conduttore televisivo

Patrizio Roversi viaggiatore e conduttore televisivo

Renato Di Rocco Presidente FCI

Daniela Isetti Vice Presidente FCI

Guido Rubino Cyclinside

SABATO 5 SETTEMBRE 2020

Dalle ore 9 – Apertura de La SpoletoNorcia Bike Days Village e accoglienza dei partecipanti ai Bike Days che eventualmente decideranno di partire per il proprio tour in bici dal Village.

ESPOSIZIONE COLLEZIONE STORICA DEL VESPA CLUB SPOLETO

Ore 09,30 – Trekking degli Eremi del Monteluco + pic-nic a Monteluco, Partenza da La SpoletoNorcia Village – curato da Irene Maturi e Manuela Germani max 15 partecipanti – percorso di circa 4 h – (prenotazione obbligatoria al 338 7613662 Irene Maturi – costo euro 30 adulti – Euro 20 kids)

Dalle 10,30 – GIOCOCICLISMO – attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto con gimcana e pump track – presso Spoletosfera

ore 11,00 – Lezione di GROUP CYCLING a cura di UNIQUE – Fitness & Salute – (prenotazione obbligatoria a 0743/44208 o presso lo stand Unique)

Dalle 15,30 – GIOCOCICLISMO – attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto con gimcana e pump track – presso Spoletosfera

Ore 17,00 Mindfulness presso La SpoletoNorcia Village 1 h circa (costo euro 10 a persona, prenotazione obbligatoria al 338 7002746 Manuela Germani)

Ore 18,30 – La SpoletoNorcia…Aperibike di Ludovica Casellati: “Enogastronomia e bici, un tandem perfetto”” – presso La SpoletoNorcia Arena

Interviene

Peppone Calabrese (Linea Verde)

Angelo Mellone (autore Linee Verde, blu, bianca Rai)

Marco Mancini Direttore “La Freccia” Trenitalia

Michela Sciurpa Presidente Sviluppumbria

Andrea Sfascia titolare Borgo Brufa Spa Resort

Ore 21,00 – SpoletoTour Music&Fitness workout by Night curato da UNIQUE – Fitness & Salute – (prenotazione obbligatoria a 0743/44208 o presso lo stand Unique) max 50 partecipanti, percorso cittadino di 2 ore – costo euro 20 a persona – partenza e rientro La SpoletoNorcia Village

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020

Ore 8,00 – La SpoletoNorcia CAMMINA – camminata organizzata da Cittadinanza Attiva sulla Vecchia Ferrovia

Dalle ore 9,00 – Apertura de La SpoletoNorcia Bike Days Village e accoglienza dei partecipanti ai Bike Days che eventualmente decideranno di partire per il proprio tour in bici dal Village.

ESPOSIZIONE COLLEZIONE STORICA DEL VESPA CLUB SPOLETO

ore 9,30 – Cronoscalata di Luca Panichi della vecchia ferrovia con la carrozzina –

Ore 9,00 Walking Greenway del Nera curato da Irene Maturi, con arrivo a Vallo di Nera e degustazione formaggi e prodotti locali – percorso di 3 h – max 15 partecipanti (costo walking + degustazione Euro 30 adulti – euro 20 kids – prenotazione obbligatoria al 338 7613662 Irene Maturi) – partenza dalla stazione della vecchia ferrovia di Sant’Anatolia di Narco

Ore 9,30 attività di Fitness curato da Luca Cagnazzo 1 h presso La SpoletoNorcia Village – (costo Euro 7 a persona, prenotazioni al 366 8139055 Luca Cagnazzo)

Dalle Ore 10,30 – GIOCOCICLISMO – attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto con gimcana e pump track – presso Spoletosfera

Ore 12,00 – La SpoletoNorcia…Aperibike di Ludovica Casellati: “Come cambiano le vacanze degli italiani: turismi possibili” – ℅ La SpoletoNorcia Arena

Interviene

Osvaldo Bevilacqua – Linea Verde, giornalista

Ada Fausti (Norcia) – Allevatore di Castelluccio

Leonella Pasqualini Università di Perugia

Gino Cervi Giornalista Touring Club

Dalle 15,30 – GIOCOCICLISMO – attività promozionale per bambini tenuta dai maestri FCI dell’MTB Club Spoleto con gimcana e pump track – presso Spoletosfera