A Spoleto menu dai sapori di Spagna

I ristoranti di Spoleto omaggiano Tragédie de Carmen del Teatro Lirico Sperimentale

Tre ristoranti storici di Spoleto propongono un menù a prezzo speciale dedicato alla Spagna e alla caliente Carmen, con degustazioni di piatti tipici della cucina iberica, rivolto a tutti gli spettatori che assisteranno ad una delle quattro recite di Tragédie de Carmen in programma al Teatro Caio Melisso di Spoleto nei giorni 11, 12 e 13 agosto:

– Tric Trac , via del Duomo | tel. 0743 44592 | www.ristorantetrictrac.com;

– Il Panciolle , via del Duomo 3/5 | tel. 334 931 7965 | www.ilpanciolle.it;

– Locanda della Signoria , piazza della Signoria 5 | tel. 0743 47752 | https://ristorantelasignor.wixsite.com/ilmiosito.

Per prenotazioni tavoli e informazioni si prega di contattare direttamente i ristoranti aderenti

Per visionare il programma della stagione del Teatro Lirico Sperimentale e acquistare i biglietti per lo spettacolo è possibile visitare il sito https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022-2/ oppure recarsi alla Tabaccheria CMB di Soleto in piazza Vittoria n. 24 (tel. 0743.47967). Per informazioni sulla stagione: info@ticketitalia.com | tel. 0743 222889 / 338 8562727 / 0743 221645.