A Spoleto l’olimpionico Nick Willis nominato nel 2014 ambasciatore di Spoleto nel mondo

Un grande campione dell’atletica e un grande amico di Spoleto, l’ex mezzofondista neozelandese Nick Willis è stato ricevuto ieri a Palazzo comunale dal vicesindaco e assessore allo sport, Stefano Lisci.

In città insieme a tre atleti statunitensi che sta allenando in vista delle Olimpiadi di Parigi – Nick Foster e Alex Korczynski che gareggeranno nei 1500m e Nya Bussey che si è qualificata ne 100m femminili – Willis dal 2011 ha scelto Spoleto non solo come luogo dove trascorrere le vacanze, ma anche quale base prima per i suoi allenamenti e oggi per preparare gli atleti che segue come coach quando è impegnato in competizioni sportive organizzate in Europa.

L’incontro è stata anche l’occasione per celebrare il decimo anniversario dello speciale riconoscimento che l’allora sindaco Fabrizio Cardarelli riconobbe a Nick Willis, nel luglio 2014, nominandolo ambasciatore della città di Spoleto nel mondo.

“Sei parte della nostra comunità e averti qui è ogni volta un grande piacere, non solo perché hai dimostrato fin dall’inizio di amare la nostra terra, ma anche perché nel tempo hai sempre fatto menzione di questo tuo legame con Spoleto – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – La nostra intenzione, appena verrà realizzata la riqualificazione della pista di atletica che tu conosci molto bene, è di coinvolgerti nell’organizzazione di meeting internazionale e costruire insieme un percorso di sviluppo per questo impianto sportivo”.

Nel corso dell’incontro il vicesindaco Lisci ha spiegato a Willis che il Comune ha recentemente ottenuto € 700.000,00 di finanziamenti e che l’amministrazione realizzerà un progetto di riqualificazione per € 1.400.000,00 totali. Da qui la necessità di iniziare a lavorare per poter organizzare in futuro eventi dedicati all’atletica leggera di richiamo internazionale.

“Sono molto onorato dell’accoglienza che ricevo ogni volta che torno in questa città. Collaborare con Spoleto per organizzare eventi di questo genere sarebbe un’opportunità molto interessante, perché qui ci sono condizioni climatiche e logistiche ideali per allenarsi – ha spiegato Nick Willis – La presenza di Nick, Alex e Nya, che sono in piena preparazione pre Olimpiadi, è legata a questo. Qui si lavora veramente molto bene. La notizia della riqualificazione della pista di atletica è ottima: verrò sicuramente all’inaugurazione”.

Nick Willis, ex mezzofondista neozelandese specializzato nella disciplina dei 1500 metri, è stato argento ai Giochi olimpici di Pechino 2008 e bronzo a quelli di Rio 2016 e medaglia d’oro ai giochi del Commonwealth nel 2006. Il rapporto con Spoleto si è intensificato negli anni grazie all’amicizia con Piergiorgio Conti.​