A Spoleto l’ambasciatrice di Colombia in Italia

Questa mattina Ligia Margarita Quessep Bitar è stata ricevuto a Palazzo comunale dal sindaco Andrea Sisti e dal presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti

A Spoleto l’ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar. Dopo aver assistito ieri sera al Teatro romano allo spettacolo del danzatore e coreografo colombiano Fernando Montaño, è stata accolta questa mattina dal sindaco Andrea Sisti che l’ha ricevuta a Palazzo comunale insieme al Presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti.

Un incontro per rinnovare la collaborazione tra il Festival dei Due Mondi e il Cartagena Festival Internacional de Música, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa in occasione della 59ª edizione e gli incontri seguiti negli anni successivi, ma anche un’occasione di confronto nel corso del quale si è ipotizzato l’avvio dell’iter per la sigla di un vero e proprio gemellaggio.

“Spoleto è una città capace di rispondere a diverse esigenze in ambito turistico – ha detto l’ambasciatrice colombiana – e realtà come questa sono per noi esempi molto validi da seguire per creare valore aggiunto in Colombia. La bellezza, l’organizzazione, la capacità di presentare proposte culturali così innovative fanno di Spoleto un luogo incantevole e del Festival dei Due Mondi una manifestazione da vivere e da ammirare”.

Il sindaco Sisti, anche in veste di Presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, ha confermato la volontà di portare avanti la collaborazione con l’ambasciata della Colombia in Italia e, più nello specifico, gli scambi culturali con il Cartagena Festival Internacional de Música.

A riguardo il sindaco Andrea Sisti e l’ambasciatrice Ligia Margarita Quessep Bitar, presente insieme al consigliere Santiago Ávila Venegas e alla funzionaria dell’ambasciata, Bianca Maria Morichelli hanno condiviso la necessità di fissare prossimamente un nuovo incontro per definire le azioni da compiere, anche sul fronte dello sviluppo sostenibile e delle tematiche ambientali.​