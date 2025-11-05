A Spoleto la testimonianza di Yousef Salman, medico pediatra della Mezzaluna Rossa in Italia

Oggi più che mai c’è bisogno di orecchie che ascoltano, di occhi che guardano. Oggi più che mai nel mezzo delle ampie possibilità della manipolazione tecnologica e politica delle informazioni c’è bisogno di testimoni diretti che dicano la realtà del nostro tempo e quanto sta accadendo sullo scacchiere del mondo, con particolare attenzione a Gaza.



Per questo la Rete per la Palestina libera, contro il riarmo e per la pace di Spoleto organizza la serie di incontri “Chiamata per Gaza”. Dopo l’incontro tenutosi a fine settembre con il giornalista Safwat Kahlout, sabato 8 novembre presso la Biblioteca Montagne di libri dialogheremo con Yousef Salman, medico chirurgo e pediatra per la Mezzaluna Rossa palestinese in Italia e presidente della comunità palestinese di Roma.



L’appuntamento è alla Biblioteca Montagne di libri (accanto allo Sportello del cittadino) sabato 8 novembre alle ore 10.00. Interviene Mari Franceschini, vicepresidente nazionale di Anpi e porteranno il saluto l’Amministrazione comunale di Spoleto, l’associazione Al Mouhajer e il portavoce della Rete di Spoleto per la Palestina libera, contro il riarmo e per la pace. Modera l’incontro Elisabetta Proietti.

La Rete per la Palestina libera, contro il riarmo, per la pace – Spoleto è costituita da Anpi Spoleto, Associazione Al Mouhajer, Città Nuova, Cittadinanzattiva Spoleto Valnerina, Associazione Donne contro la guerra APS, Legambiente Spoleto, Libera Spoleto, MoVimento 5 Stelle Spoleto, Ora Spoleto, AVS Spoleto, Rifondazione Comunista Spoleto.