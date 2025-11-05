A Spoleto la testimonianza di Yousef Salman, medico pediatra della Mezzaluna Rossa in Italia

  • Redazione
  • Novembre 5, 2025
  • Culturali
  • Letto 27

    • Oggi più che mai c’è bisogno di orecchie che ascoltano, di occhi che guardano. Oggi più che mai nel mezzo delle ampie possibilità della manipolazione tecnologica e politica delle informazioni c’è bisogno di testimoni diretti che dicano la realtà del nostro tempo e quanto sta accadendo sullo scacchiere del mondo, con particolare attenzione a Gaza.

    Per questo la Rete per la Palestina libera, contro il riarmo e per la pace di Spoleto organizza la serie di incontri “Chiamata per Gaza”. Dopo l’incontro tenutosi a fine settembre con il giornalista Safwat Kahlout, sabato 8 novembre presso la Biblioteca Montagne di libri dialogheremo con Yousef Salman, medico chirurgo e pediatra per la Mezzaluna Rossa palestinese in Italia e presidente della comunità palestinese di Roma.    

    L’appuntamento è alla Biblioteca Montagne di libri (accanto allo Sportello del cittadino) sabato 8 novembre alle ore 10.00. Interviene Mari Franceschini, vicepresidente nazionale di Anpi e porteranno il saluto l’Amministrazione comunale di Spoleto, l’associazione Al Mouhajer e il portavoce della Rete di Spoleto per la Palestina libera, contro il riarmo e per la pace. Modera l’incontro Elisabetta Proietti.

     

     

    La Rete per la Palestina libera, contro il riarmo, per la pace – Spoleto è costituita da Anpi Spoleto, Associazione Al Mouhajer, Città Nuova, Cittadinanzattiva Spoleto Valnerina, Associazione Donne contro la guerra APS, Legambiente Spoleto, Libera Spoleto, MoVimento 5 Stelle Spoleto, Ora Spoleto, AVS Spoleto, Rifondazione Comunista Spoleto.

    Share

    Articolo precedente

    Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Appuntamenti in programma a partire da martedì 11 novembre

    Articolo successivo

    Dritti al Punto. Al via i corsi di formazione sul digitale

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!