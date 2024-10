A spoleto la prima scuola di Canicross in Italia. Nasce la Mud&Glory Canicross Academy

Sarà proprio Spoleto la città che vedrà nascere la prima Scuola di Canicross in Italia,precisamente a Beroide all’interno dell’azienda agricola Gasperini.

Questa affascinante disciplina sportiva che unisce uomo e cane sta sempre più riscontrando attenzioni e curiosità tanto che si è ritenuto necessario proprio l’apertura di una scuola ufficiale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) che promuovesse questa disciplina.

Enrico Calandri e Paolo Gianfelici ,atleti nazionali e istruttori vi aspettano sabato 5 Ottobre dalle ore 10 in poi per delle prove gratuite e per far conoscere da vicino la bellezza di uno sport adatto a tutte le persone di qualsiasi età dai 7 anni fino agli adulti e con qualsiasi tipo di cane.