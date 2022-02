A Spoleto la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Avrai vent’anni tutta la vita”

5 e 6 febbraio Cantiere Oberdan

Lo spettacolo, tratto dall’opera AVRAI VENT’ANNI TUTTA LA VITA di Nicola Mariuccini, debutta in prima nazionale a Spoleto con la regia e l’interpretazione di Francesco Bolo Rossini, artista umbro con oltre 25 anni di lavoro in ambito cinematografico, televisivo e teatrale, dal classico fino alle avanguardie.

Il debutto sarà per Sabato 5 febbraio alle ore 21.30 al Creative Hub Cantiere Oberdan, mentre la replica domenica 6 febbraio alle ore 17.30, grazie ad una collaborazione tra La MaMa Umbria International e Vivo Umbria.

Lo spettacolo, AVRAI VENT’ANNI TUTTA LA VITA, tratto dall’ultimo romanzo di Nicola Mariuccini, vede Francesco Bolo Rossini nella doppia veste di regista e interprete insieme a Thomas Trabacchi e Daphne Morelli e la partecipazione amichevole di Fabrizio Gifuni

Un’ora di tensione e appassionata ricostruzione storica in cui, intorno ad una scacchiera, si da vita al dialogo allucinato di un detenuto politico con sé stesso, evocando ricordi che, appena nominati diventano immagini, suoni e frammenti di repertorio del periodo di passaggio più movimentato e controverso della recente storia italiana

Avrai Vent’anni tutta la Vita

Regia di Francesco Bolo Rossini

Con: Thomas Trabacchi, Francesco Bolo Rossini, Daphne Morelli

e la partecipazione amichevole di Fabrizio Gifuni

Collaborazione alla regia e drammaturgia: Samuele Chiovoloni

Musiche e suoni: Nicola Frattegiani

Elaborazione video: Dromo Studio

Costumi: Agustina Castellani

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Per accedere a teatro sono necessari Super Green Pass e mascherina FFP2.

Prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-avrai-ventanni-tutta-la-vita-253679501217