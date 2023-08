A Spoleto la mostra dell’artista Milena Prestia

L’inaugurazione nella sala espositiva di via del Mercato, 14 si terrà venerdì 18 agosto alle ore 19.00

Tornare alle origini una sola volta non basta. Milena Prestia, dopo un anno, torna di nuovo ad esporre le sue opere d’arte a Spoleto.



La nuova mostra, che si terrà alla sala espositiva di via del Mercato 14 e sarà visitabile dal 18 al 30 agosto, propone la sua suggestiva e inconfondibile pittura, che dalla iniziale fase espressiva figurativa, ricchissima di dettagli e decori, arriva oggi ad un mondo di soli colori e giochi cromatici.

La Prestia ci offre anche l’emozionante presenza di due delle mitiche Sirene che hanno caratterizzato il profilo e il nome dell’artista, in una serie di successo negli anni passati.



Torna quindi nel luogo dove tutto ebbe inizio. Fu a Spoleto dove l’artista, ancora bambina, cominciò con il disegno ed i colori, a scoprire il suo mondo interiore e ad alimentare con l’arte la sua spiritualità. Milena Prestia è stata una artista per tutta la vita, e continua ad esserlo, infaticabile e piena di energia creativa.

Proporre le sue opere a Spoleto vuol dire per lei nutrirsi dell’energia primordiale della sua nascita artistica, per alimentare ancora la visione che ha del mondo, tra fantasia e realtà, sogno e immaginazione. L’artista è colui che vede ciò che gli altri non vedono, ed attraverso le opere di Milena Prestia, noi vediamo un mondo immaginario ma reale, bellissimo ed emozionante. Forse un mondo che desideriamo e che qualche volta tutti abbiamo tentato di immaginare, senza riuscirci. La Prestia ce lo mostra e con la sua pittura ci offre inoltre il privilegio di cogliere tutta la profondità e la ricchezza della sua anima.