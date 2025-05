A Spoleto la mostra collezionistica più ricca mai presentata in Italia dedicata ai Pink Floyd

Oltre 500 oggetti tra preziosi memorabilia e rari tesori da collezione per raccontare i 60 anni di storia dei Pink Floyd: “LUNΔTICA – PINK FLOYD COLLECTORS EXPO” è la mostra collezionistica più ricca mai presentata in Italia, tra poster originali e locandine storiche, vinili e audiocassette, fotografie e autografi, programmi e riviste, cartoline e documenti, con alcuni pezzi unici al mondo e mai esposti prima d’ora. L’evento ripercorre la straordinaria vicenda discografica, concertistica e iconografica della band, dalle prime esperienze nel 1965 fino agli ultimi album, in un viaggio esaltante tra i suoni, le idee, le forme e le emozioni che hanno plasmato una fetta significativa dello scenario musicale e visuale del XX secolo, che prevede anche la partecipazione straordinaria di Ian Priston, tra i maggiori esperti e studiosi floydiani, che incontrerà il pubblico sabato 12 luglio per parlare del suo libro Pink Floyd – BBC Radio 1967–1971 e illustrare i risultati delle sue ricerche.

Grazie al patrimonio collezionistico del gruppo “The Lunatics”, collettivo italiano di riferimento per lo studio e la conoscenza storica e filologica dei Pink Floyd, l’importante materiale in esposizione, di estrema rarità, sarà allestito, dall’11 al 27 luglio 2025, su tre piani del seicentesco palazzo Mauri (sede della biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto) per consentire una esaustiva narrazione diacronica e sincronica dell’iconico percorso del gruppo e per esaltare la complessa tessitura sinestetica e transmediale dell’estetica e del linguaggio floydiani.

La mostra “LUNΔTICA – PINK FLOYD COLLECTORS EXPO” è stata realizzata dalla Biblioteca “G. Carducci” – Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e grazie alla collaborazione e al sostegno di Pietro Coricelli Spa, sponsor dell’iniziativa.

La mostra è ad ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione online: lunatica.eventbrite.it.

Per prenotare l’evento con Ian Priston: ianpriston.eventbrite.it

Sintesi descrittiva della mostra

Al piano terra verrà illustrata in modo cronologico la storia della band attraverso materiale prevalentemente cartaceo e documentale: dagli esordi psichedelici nella Swinging London all’epoca di Syd Barrett alle collaborazioni cinematografiche con Barbet Schroeder e Michelangelo Antonioni, dal primo posto strappato in Inghilterra da Atom Heart Mother fino al raggiungimento del tetto del mondo con The Dark Side of the Moon. E poi ancora i grandi capolavori degli anni ‘70: Wish You Were Here, Animals e The Wall. All’ingresso del primo piano, una mostra di rarità fotografiche e un richiamo cartaceo agli ultimi album in studio della band: The Final Cut e a seguire il periodo “post Waters” di A Momentary Lapse Of Reason e The Division Bell. Nella prestigiosa sala affreschi, invece, le grandi rarità della mostra: dai dischi preziosi per storia e quotazione ad una raccolta di oltre 30 esemplari tra i manifesti originali storici dei concerti: dal poster della mitica prima esibizione alla Roundhouse dell’ottobre del 1966 a quello dell’esibizione a Lewes del gennaio 1968 che immortala il penultimo concerto di Syd Barrett con i Pink Floyd in formazione a cinque; circa 150 i vinili, da quello israeliano a spicchi di The Wall a quello rosso giapponese di The Piper at the Gates of Dawn alle tante versioni mondiali di The Dark Side of the Moon, dalle matrici dei vinili alla bobine per proseguire con altre rarità da Kenya, Taiwan, Giamaica, Indonesia oltre a presentare, nel secondo piano, una selezione fotografica impreziosita da illuminazione dinamica.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto, si inserisce nel solco delle iniziative con cui, attraverso la biblioteca Carducci, si è reso omaggio ad alcune delle opere più influenti della musica rock degli anni ’60 e ’70, considerandole come forme di stratificata “letteratura musicale”, veri palinsesti culturali di sofisticata complessità e impatto mitopoietico. Questi appuntamenti hanno fatto registrare favore e partecipazione. Nel maggio del 2023 è stato organizzato un evento-tributo a The Dark Side Of The Moon proprio con i Lunatics cui ha fatto seguito, nel gennaio del 2024, un’altra iniziativa dedicata a Selling England By The Pound dei Genesis. Nel giugno del 2024 Spoleto ha ospitato il chitarrista dei Genesis Steve Hackett che si è donato al pubblico, di fronte ad un gremito Teatro Nuovo, in una lunga intervista-confessione sulla storia dei Genesis e sul progressive rock.

Note sui The Lunatics

“The Lunatics Collector Club” è un nucleo formato da cinque storici collezionisti e studiosi dei Pink Floyd (Nino Gatti, Stefano Girolami, Danilo Steffanina, Stefano Tarquini e Riccardo Verani) dal 2007 operanti come collettivo. Hanno pubblicato numerosi e prestigiosi volumi sulla band (Giunti, Hoepli, Rizzoli), organizzando o collaborando a decine di mostre tematiche in tutta Italia (fra le altre quella del 2014 a Borgaro Torinese, dell’estate 2015 al Comune di Pompei e quella dell’aprile 2018 al Piper Club di Roma). Hanno inoltre fornito alcune rarità del loro patrimonio collezionistico alle mostre ufficiali dei Pink Floyd “Their Mortal Remains – The Pink Floyd Exhibition” allestite tra il 2018 ed il 2019 a Roma, Dortmund e Madrid.​