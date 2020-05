“A Spoleto la Giornata della Legalità si celebra senza le opposizioni”

Partito Democratico e Ora Spoleto dispiaciute per il mancato invito all’inaugurazione di piazza Don Pino Puglisi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Anche Spoleto oggi ha celebrato la ‘Giornata della Legalità’, nel giorno del 28esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

Lo ha fatto con una bellissima iniziativa della quale ringraziamo il Comune: l’intitolazione della piazza davanti all’Auditorium della Stella a Don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo ucciso dalla mafia nel 1993.

Peccato che la abbia celebrata però solo con una parte del Consiglio comunale: la maggioranza. E non perché la minoranza non avrebbe partecipato, se solo lo avesse saputo.

È grave perché pensiamo ci siano occasioni in cui non dovrebbe contare l’appartenenza politica ma solo il senso delle Istituzioni. Ancora di più in una Giornata come quella di oggi.

Forse la mail con la quale il Comune informava anche noi dell’inaugurazione di oggi non è arrivata ma è stata mandata? Ci piacerebbe di più se fosse così ma solo un nuovo attacco di un hacker potrebbe non far recapitare l’invito a nessuno di noi. E ci auguriamo vivamente che non sia così.

Se invece il timore era dato dal rischio di assembramento si poteva decidere di far partecipare un solo esponente per ogni forza politica e la grandezza della piazza scelta lo avrebbe permesso, rispettando tutte le regole di sicurezza in vigore.

Purtroppo temiamo che la ragione sia che su nulla di tutto questo si sia ragionato.

Stefano Lisci

Carla Erbaioli

Marco Trippetti

Camilla Laureti

Luigina Renzi