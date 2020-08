A Spoleto la fotografa Maria Grazia Modesti

La mostra aperta fino al 10 settembre in via Salara Vecchia

Maria Grazia Modesti rende la sua opera fotografica una poesia che racconta l’attimo. Proprio per questo motivo la mostra della fotografa MG Modesti che sarà aperta fino al 10 settembre 2020 in via Salara vecchia a cura di Paola Biadetti rappresenta un momento di arte colta che ben si abbina alla pubblicazione della fiera letteraria attualmente in corso. A presentare l’artista sono intervenuti Angelo Sagnelli condirettore della fiera letteraria ed il direttore del quotidiano Lafolla, il prof Martinelli. La poetica in generale e quindi anche la poetica dello scatto ha il compito sublime di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell’anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte così come sfociano i fiumi nella vastità celeste del mare. Con la mostra di Maria Grazia Modesti possiamo celebrare e decantare un altro bel passaggio artistico del Menotti Art Festival Spoleto.