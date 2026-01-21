Si è svolta ieri mattina, martedì 20 gennaio, a Spoleto la Festa regionale della Polizia Locale. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta, in occasione di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, è stata celebrata la Santa Messa officiata da S.E. Mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia.

Alla ricorrenza hanno partecipato, con i propri gonfaloni, i comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Norcia, Umbertide, Narni, Stroncone, Orvieto, Castel Ritaldi, Montefranco, Trevi, Acquasparta e Avigliano.

Alla presenza del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore regionale Francesco De Rebotti, del consigliere regionale Stefano Lisci e degli assessori del Comune di Spoleto Giovanni Angelini Paroli, Agnese Protasi e Federico Cesaretti, è stato ricordato il valore e l’importanza della Polizia Locale quale indispensabile e necessario presidio di sicurezza per le comunità cittadine.

“Questa ricorrenza non è soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione solenne per riconoscere pubblicamente il valore, il ruolo e la responsabilità che la Polizia Locale esercita ogni giorno all’interno delle nostre comunità – sono state le parole dell’assessore alla vigilanza e sicurezza della Città, del territorio e Protezione civile, Federico Cesaretti – In un tempo segnato da cambiamenti rapidi, nuove esigenze sociali e crescenti responsabilità, la Polizia Locale è chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale, fatto di professionalità, formazione continua e collaborazione tra enti e territori. Un ruolo che merita attenzione, sostegno e riconoscimento”.

Nel saluto ai rappresentanti delle autorità civili e militari presenti, anche la Comandante della Polizia Locale di Spoleto, Alessandra Pirro, ha fatto riferimento allo spirito di servizio, ai valori di giustizia, legalità e dignità della persona:”Oggi la Polizia Locale si raccoglie in preghiera per celebrare il nostro patrono, esempio di fedeltà, coraggio e spirito di servizio. San Sebastiano fu un uomo chiamato a servire lo Stato, cosa che fece con coerenza morale, mettendo al centro la dignità della persona e i bene comune. In lui ritroviamo i valori che ispirano ogni giorno l’operato della Polizia Locale”.