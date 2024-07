Dopo la visita istituzionale del maggio scorso in Albania, oggi a Palazzo comunale si è svolto l’incontro tra l’amministrazione comunale di Spoleto e la delegazione della città di Lezhë (Alessio).

Uno scambio nato dalla volontà della consigliera comunale di origini albanesi, Mrika Lleshaj, di far incontrare le due comunità per gettare le basi di possibili collaborazioni in ambito turistico, culturale ed enogastronomico.

L’incontro si è svolto nella Sala degli Uomini Illustri alla presenza del sindaco Andrea Sisti, del Presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti e Sergio Grifoni, del vicesindaco Stefano Lisci, degli assessori Letizia Pesci, Agnese Protasi, Manuela Albertella, Giovanni Angelini Paroli, dei consiglieri comunali Vania Buffatello, Nadia Fibraroli, Federico Cesaretti e Paolo Imbriani e l’amministratore unico dell’Ase Spoleto, Roberto Paolucci.

La delegazione della città albanese di Lezhë (Alessio) era composta dal sindaco Pjerin Ndreu, dal capo di gabinetto del sindaco, Simonela Florini, dalla direttrice dei progetti strategici, Europa, comunicazione e trasparenza, Vasilika Laska e dai consiglieri comunali Lirim Torba e Soveljan Kosova.

“Abbiamo molte cose in comune – sono state le parole del sindaco di Lezhë, Pjerin Ndreu – e avere l’opportunità di conoscere e approfondire le possibilità di uno scambio proficuo tra le nostre comunità è segno di una reciproca disponibilità alla collaborazione. Negli anni Spoleto ha saputo accogliere tanti nostri concittadini albanesi che oggi vivono qui con le loro famiglie. È un esempio positivo di integrazione che sicuramente ci aiuterà a costruire un rapporto solido e duraturo”.

“è stato un piacere venire in visita nella città di Lezhë. Ci avete accolti in maniera meravigliosa permettendoci di conoscere una realtà culturale ed imprenditoriale molto interessante – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – C’è un legame tra i nostri Paesi, tra l’Italia e l’Albania, molto profondo e questo può essere l’inizio di una collaborazione fruttuosa per entrambe le comunità”.

Al termine dell’incontro, nel corso del quale anche il presidente Trippetti, il vicepresidente Grifoni e il vicesindaco Lisci hanno voluto sottolineare “il valore di aprire le nostre città a culture e tradizioni diverse, quale elemento importante per sviluppare conoscenza nella nostre rispettive comunità”, si è svolta la visita guidata alla sale del Palazzo comunale e al Duomo di Spoleto.​