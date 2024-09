A Spoleto la delegazione dell’IFLA. Incontro a Palazzo Mauri e Palazzo Collicola

Un incontro organizzato a Spoleto in occasione della Giornata internazionale Unesco per l’alfabetizzazione. Giovedì 5 settembre l’assessore Danilo Chiodetti, insieme alla dirigente Roberta Farinelli e alla responsabile della biblioteca comunale, Carla Cesarini hanno incontrato la delegazione dell’IFLA – International Federation of Library Associations and Istitutions.

All’incontro hanno partecipato Olimpia Bartolucci, Responsabile Sezione Biblioteche e archivi storici, editoria e Patti per la lettura, welfare culturale Regione Umbria, Saif Aljabri, International Federation of Library Associations and Institutions – Reading and Literacy Section, Rashidah Bolhassan, Advisor, Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts, Sarawak / Deputy Chairman, Sarawak State Library (Malaysia), Paula Kelly Paull, Director Progressive Monumentum (Australia), Adriaan Langendonk, Manager Reading Promotion Programs with The Reading Foundation / National Library KB (Olanda), Nina Olsson, Librarian Malmö City Library (Svezia), Simonetta Pasqualis, International Federation of Library Associations and Institutions-Reading and Literacy Section e Maria Ponomarenko, Head of the Children’s Books and Children’s Programs Center M.I. Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature.

Nel corso del pomeriggio la delegazione internazionale ha visitato la sede della Biblioteca comunale “G. Carducci” di Palazzo Mauri, la Biblioteca Carandente e le mostre e gli spazi della collezione permanente di Palazzo Collicola.

“Si è trattato di un’importante occasione di confronto e di scambio di conoscenze – ha dichiarato l’assessore Danilo Chiodetti – durante la quale è stato possibile condividere esperienze, progetti di sviluppi e ragionare su potenziali ipotesi di collaborazione. L’approfondimento sul patrimonio librario del Comune di Spoleto, sia alla Carducci che alla Carandente, è stato l’elemento centrale dell’incontro che ha suscitato grande interesse e curiosità”.