A Spoleto la 54° edizione dell’Assemblea Distrettuale dell’Inner Wheel Distretto 209 Italia

Per Spoleto, oltre al Festival, è anche un fine settimana all’insegna dell’Inner Wheel, una delle maggiori organizzazioni mondiali di volontariato femminile. In questi giorni, infatti, si tiene presso l’Albornoz Palace Hotel di Spoleto la 54° edizione dell’Assemblea Distrettuale dell’Inner Wheel Distretto 209 Italia ( Toscana, Emilia, Umbria, Romagna, Abruzzo, Molise) e per l’occasione si incontreranno nella città del Festival socie provenienti da tutta Italia.

Un evento che conclude l’anno sociale 2021-2022 guidato dalla governatrice spoletina Simona Calai Granelli. Per l’Inner Wheel di Spoleto, è stato un anno ricco di iniziative, segnate dalla stretta collaborazione tra il Club e le Istituzioni. Basti ricordare, tra le numerose attività, “La modernità dei Longobardi “, evento tenuto a Spoleto poche settimane fa con il patrocinio dell’associazione Italia Langobardorum che ha visto riuniti i Distretti 206-209-210. Ma in particolare, davanti ai purtroppo ricorrenti episodi di cronaca, per il distretto 209 dell’Inner Wheel l’anno è stato caratterizzato da iniziative contro la violenza di genere, e in tale ambito la governatrice è stata accolta in Senato ove ha relazionato presso la commissione Femminicidi, presieduta dalla Senatrice Valeria Valente, per un’audizione sul progetto educativo ” Perché essere gentili?”. L’anno sociale si concluderà domenica a chiusura dell’assemblea con il passaggio delle consegne.