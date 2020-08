A Spoleto inizia la salita: il campionato italiano ed europeo di velocità torna dal 20 al 23 agosto

153 piloti provenienti da 6 nazioni sul tracciato Spoleto-Forca di Cerro

Tutto è pronto sull’ormai collaudato percorso Spoleto / Forca di Cerro, che inizia nella zona del ponte della Caprareccia e si conclude quasi alla sommità.

La classica gara spoletina torna su questo percorso dopo l’intermezzo celebrativo dell’anno scorso, in cui si è gareggiato sullo storico percorso della Spoleto – Monteluco. E sarà la prima gara della stagione per ambedue i campionati, inaugurando la ripresa della corse in salita nel post-covid.

Saranno presenti tutti i più importanti piloti del campionato italiano e del campionato europeo: infatti saranno di scena ambedue i tornei quello nazionale e quelle europeo, il massimo campionato, dato che il mondiale non esiste. In totale ben 153 piloti provenienti da 6 nazioni diverse. Tra questi lo spoletino Emo Antinori, in gara con una Ducati nella categoria “epoca”.

La grande novità dell’ultimo minuto e la possibilità di far accedere il pubblico degli appassionati nelle apposite zone predisposte, nel rispetto delle normative di sicurezza e anti-covid. Il numero massimo di spettatori ammessi è di 379 persone per ciascuna giornata. Infatti ogni campionato fa doppia gara, per cui si corre sia sabato che domenica. Questo l’orario nel dettaglio: venerdì prove libere dalle 10,20 alle 18,00. Sabato prove libere ed ufficiali dalle 9,00 alle 12,00 e poi gare dalle 14,00 alle 18,30, per celebrare, alle 19,00, le premiazioni delle gare della prima giornata.

Poi domenica 23 agosto si riproporrà esattamente il programma e l’orario del sabato, per disputare gara due.

(foto: la conferenza stampa di presentazione della gara, con Daniele Cesaretti, Presidente del Moto Club, ed Emo Antinori Petrini, pilota)