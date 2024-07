A Spoleto in partenza un corso OSS

Al via a Spoleto un corso per ottenere la qualifica da Operatore Socio Sanitario e iniziare a lavorare nel settore socio-sanitario!

Il corso, della durata complessiva di 550 ore, partirà il 28 settembre prossimo e si svolgerà a Spoleto, offrirà una preparazione interattiva e pratica, volta a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare nel settore socio-sanitario.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità formativa per chi desidera ottenere una certificazione riconosciuta a livello nazionale, valida in tutta Italia, e intraprendere una carriera in un settore

in costante crescita e di grande rilevanza sociale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 agosto. Iscrivendosi entro tale data, è possibile usufruire di uno sconto speciale sul prezzo del corso, garantendo così la tariffa più conveniente.

Per informazioni o per procedere con l’iscrizione, potete contattare i numeri 3407713900 o 0743221300 o inviare una mail a consorzio.cohor@gmail.com.

Questa formazione rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze professionali di alto livello e per avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione solida e certificata.

Il corso è organizzato dal consorzio Co.hor in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Cerchio.