A Spoleto il “Turismo sottosopra”. Mercoledì 26 giugno l’iniziativa della Filcams Cgil in piazza per capovolgere un settore pieno di sfruttamento e illegalità

Un’iniziativa rivolta in primo luogo a chi lavora nel turismo, settore dai fatturati d’oro, ma attraversato da grande precarietà, sfruttamento e illegalità. Un’iniziativa per far conoscere un mondo che la Filcams Cgil vuole mettere “sottosopra”. “Mettiamo il turismo sottosopra” è infatti lo slogan della campagna del sindacato, che vedrà domani, mercoledì 26 giugno, un importante appuntamento a Spoleto, in piazza della Libertà, dalle ore 18.00. Qui, Filcams Cgil di Perugia e Terni puntano a coinvolgere attivamente la cittadinanza, i turisti, lavoratrici e lavoratori chiamati a condividere riflessioni sullo stato del comparto turistico e momenti di animazione teatrale, con la compagnia Aparte di Laura Pozone, Gianluca Di Lauro e Lorenzo Piccolo che presenterà lo spettacolo “Il Turismo nel Sottosopra”. Seguirà musica dal vivo con Lucia Nuzzo & Acoustic Trio.

“Il settore turistico anche nella nostra regione è in piena attività e registra numeri importantissimi – affermano Massimiliano Cofani e Lucia Rossi, segretari della Filcams Cgil di Perugia e Terni – ma dietro le quinte di questa cartolina patinata, quello che non si vede, è un settore in cui, più che in ogni altro, proliferano lavoro nero e grigio, spesso sottopagato, e professionalità svilite. Un settore in cui, in nome della brevità dell’ingaggio stagionale, la forza lavoro è sfruttata fino all’osso, senza riposi, senza ferie, senza malattia, con turni di lavoro che superano di gran lunga le ore previste contrattualmente e dove gli straordinari non sono retribuiti regolarmente. Noi con questa campagna vogliamo invece ribadire che il lavoro vale e che lavoratrici e lavoratori, con il sostegno del sindacato, possono e devono farsi valere – concludono Cofani e Rossi – Il turismo non può continuare ad essere precarietà e sfruttamento: dare dignità al lavoro significa dare valore all’intera compagine che quel lavoro alimenta e sostiene”.