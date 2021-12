A Spoleto il Presepe monumentale più grande d’Europa

Realizzato dal maestro Mario Agrestini verrà inaugurato l’8 dicembre alle ore 12 all’Auditorium della Stella

Un presepe monumentale a grandezza naturale divenuto il più grande d’Europa.

Verrà inaugurata mercoledì 8 dicembre alle ore 12 all’Auditorium della Stella l’opera realizzata in terracotta, legno e cartapesta dal maestro di arte presepiale Mario Agrestini.

Il presepe, frutto di un lavoro di oltre 40 anni che ricostruisce l’antico mondo contadino, interagisce tra pittura e scultura ed è unico nella sua realizzazione e dimensione.

L’abbigliamento dei personaggi è in parte tessuto a mano ed in parte originario della Giordania, così come tutti gli accessori sia dei personaggi che degli animali presenti.

L’opera è già stata esposta nel 2010 a Roma, nella Sala del Carroccio in Campidoglio.

Il presepe monumentale più grande d’Europa sarà visitabile fino al 14 gennaio 2022 tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.