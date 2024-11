A Spoleto il premio Francesco Cesarini: sognare i campioni del presente ricordando i grandi del passato

(DMN) Spoleto – ricordare un grande uomo del ciclismo e far sognare, nel suo nome, le nuove generazioni. È questo l’obiettivo del Premio Francesco Cesarini, in programma domenica 8 dicembre all’Auditorium della Stella.

I migliori talenti italiani delle categorie Allievi e Juniores si sfideranno in una gara di ciclismo virtuale , sulla piattaforma MyWhoosh, in una gara all’avanguardia con un formato inedito, organizzata dalla figlia Francesca in memoria dell’indimenticabile papà, indiscusso campione spoletino delle due ruote degli anni ’80 e ’90.

Sarà presente all’evento il brand ambassador dell’azienda di calzature per il ciclismo DMT, l’ex velocista Alessandro Petacchi.

I vincitori prenderanno parte ad uno stage invernale con la squadra più forte al mondo, la UAE Team Emirates, compagine che ha tra le proprie fila il campione iridato, lo sloveno Tadej Pogačar. Sognare i campioni del presente, ricordando i grandi del passato.