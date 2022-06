Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli , Festival dei Due Mondi, Ispra, Arpa Umbria, Comune di Spoleto e Meccanotenica Umbra a confronto su percorsi di miglioramento e di sostenibilità ambientale

Esperienze a confronto tra sviluppo sostenibile e certificazione ambientale, buone pratiche e prospettive di miglioramento. Il Premio Emas 2022, organizzato dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e ISPRA, insieme al Comune di Spoleto e al Festival dei Due Mondi, non ha solo permesso di conoscere i soggetti pubblici e privati che in Italia continuano a lavorare rispettando i principi ispiratori dello schema Emas, ma è stata anche l’occasione per ragionare su alcuni aspetti focali del percorso di certificazione, confrontando le esperienze in essere in termini di miglioramento e di sostenibilità.

Un evento nazionale, tenutosi per la prima volta a Spoleto al Complesso Monumentale di San Nicolò, nel corso del quale sono intervenuti il sindaco Andrea Sisti e l’assessora alla transizione ecologica Agnese Protasi, che ha avuto il merito di presentare al pubblico del Festival dei Due Mondi i risultati tangibili ottenuti dalle singole organizzazioni nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale.

Dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, il cui percorso è stato illustrato dal direttore Marcello Minenna, al Festival dei Due Mondi, che ha avviato il percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 20121:2013 come evento sostenibile (presente la direttrice amministrativa e organizzativa Paola Macchi), fino alle esperienze di Arpa Umbria, del Comune di Spoleto e della Meccanotecnica Umbra.

Un dibattito arricchito dagli interventi di Silvio Schinaia, presidente sezione Emas del comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, Mara D’Amico del servizio certificazioni ambientali di Ispra e Alfredo Pini, direttore del dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità.

Undici in totale i soggetti pubblici e privati che hanno ricevuto il Premio Emas Italia 2022, consegnato dal dirigente del servizio per le certificazioni ambientali ISPRA, Salvatore Curcuruto. Per la dichiarazione ambientale più efficace il Premio è stato assegnato all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale, al Comune di Abano Terme, alla STMicroelectronics S.r.l., L’Operosa S.p.A., Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l..

Due i vincitori per la categoria Migliori iniziative di uso del logo EMAS (Comune di Abano Terme e Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.) e tre per le Migliori iniziative di Economia Circolare (ACEA Ambiente S.r.l. San Vittore nel Lazio e BERG S.p.A., ACEA Ambiente S.r.l. Orvieto, Ponzio S.r.l.).​