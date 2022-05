A Spoleto il criterium regionale di boxe riservato ai giovani pugili

Proseguono le attività del Boxing Club “Diego Bartolini”. All’iniziativa in programma sabato prenderanno parte numerosi atleti con un’età compresa tra i 5 e i 13 anni

Continua incessante l’attività organizzativa del Boxing club Diego Bartolini “Club la sfida”. L’associazione, reduce dal successo ottenuto a febbraio dal Trofeo Martiniani e dalla prima edizione della manifestazione interregionale “Trofeo Caffè Aci” andata in scena il 16 aprile nella palestra di Montarello, nel week-end proporrà un’altra iniziativa al pubblico: si tratta del criterium regionale in programma sabato 7 maggio, riservato ai giovani talenti del territorio con un’età compresa tra i 5 e i 13 anni.

Alla rassegna patrocinata dal Comune prenderanno parte circa 15 atleti del sodalizio spoletino, tra cui i vincitori nazionali della stagione 2021 Adelmo Gabriele Giacomelli e Nicholas Sereni. “Stiamo lavorando molto per riportare la boxe nella nostra città e ai vertici nazionali. Sono molti i ragazzi – spiega Valentino Giacomelli – che si cimentano in questa nostra amata disciplina della nobile arte. Questo desiderio si sta avverando grazie allo staff del club e all’aiuto delle famiglie degli atleti”.

Inevitabile il ringraziamento al Comune (presente agli ultimi appuntamenti attraverso il vice sindaco Stefano Lisci) a tutti gli sponsor che, in questi mesi, hanno deciso di supportare le attività del Boxing Club credendo fermamente nella causa portata avanti. “Senza di loro – ha detto Giacomelli – non sarebbe possibile realizzare gli eventi in cantiere. Mi rivolgo quindi a Filippo Corneli titolare del bar Caffè Aci, Michele Martiniani della Martiniani Service e a Gloria Scimiterna della ditta ‘Assixtiamo’: rappresentano le fondamentali risorse che permettono ai nostri atleti di mettersi in mostra”.

Un grazie va inoltre al presidente regionale della Federazione Pugilistica Italiana Simone Duchi “sempre presente, attivo ed innamorato della boxe Umbra”. Il criterium regionale sarà coordinato dalla delegazione regionale umbra della Fpi e dal responsabile dell’attività giovanile del Boxing club “Diego Bartolini” Valentino Spera. Il calendario si preannuncia quanto mai fitto: alla rassegna di sabato, infatti, farà seguito la prima edizione del trofeo “Assixtiamo” in programma a giugno.