A Spoleto il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi

Si terrà nelle giornate del 23 e 24 marzo 2026, nella suggestiva cornice della città di Spoleto, il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi (FIC) grazie al progetto di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Regione Umbria.

L’evento organizzato dall’Unione Regionale Cuochi Umbri (URCU) e patrocinato dalla Regione Umbria vedrà la partecipazione dei delegati della FIC provenienti da tutte le regioni d’Italia e la presenza di alcune delegazioni estere, a conferma della risonanza nazionale e internazionale dell’iniziativa.

A fare da sfondo all’evento sarà l’Umbria, conosciuta come il “Cuore Verde d’Italia”, una terra autentica che unisce paesaggi suggestivi, borghi storici e una profonda tradizione culinaria e culturale. Nel cuore della regione, la città di Spoleto accoglierà i partecipanti con il suo straordinario patrimonio storico e artistico: dal suggestivo Ponte delle Torri alla maestosa Rocca Albornoziana, fino al celebre Duomo di Spoleto, impreziosito dagli affreschi di Filippo Lippi.

I lavori si svolgeranno presso l’Hotel Clitunno di Spoleto e prenderanno avvio con l’accoglienza degli ospiti, seguita da una visita guidata alla città, occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. Il programma proseguirà con le sessioni operative del Consiglio Nazionale, momenti conviviali e si concluderà la cena di gala.

All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, tra cui il Presidente della Regione Umbria Dott.ssa Stefania Proidtti, il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il Sindaco della città di Spoleto Andrea Sisti, l’Assessore al Turismo ed economia locale del Comune di Spoleto Giovanni Maria Angelini Paroli.

Il Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Umbri, Gianna Fanfano, esprime un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, ai partecipanti, agli enti e alle istituzioni coinvolte, nonché all’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto per la preziosa collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e condivisione per il mondo della cucina italiana, volto a promuovere la cultura gastronomica, la professionalità e i valori della Federazione Italiana Cuochi.