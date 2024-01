A Spoleto il Campionato Nazionale Canicross CSEN

La manifestazione sportiva è in programma il 3 e 4 febbraio a Beroide. Attesi partecipanti da tutta Italia

Si terrà a Spoleto sabato 3 e domenica 4 febbraio il Campionato Nazionale Canicross CSEN, che vedrà impegnati partecipanti provenienti da tutta Italia.

La gara, grazie alla crescente importanza a livello nazionale della società sportiva ‘Happy Dog Village’, sarà organizzata a Beroide nei terreni della Azienda Agraria Gasperini, in cui lo scorso febbraio si è disputata la gara canicross ‘Mud & Glory Academy’, seconda tappa umbra del calendario nazionale canicross CSEN e valida come prova selettiva per il mondiale 2023.

Tanti i binomi ‘podista-cane’ rappresentanti quasi tutte le regioni italiane che si fronteggeranno in diverse categorie: Categoria élite; Campionato esordienti; Microdog, con cani di altezza inferiore a 45 centimetri; Trofeo vento del nord – cani nordici, riservato a siberian husky, alaskan malamute, samojedo, greenland-dog, canadian eskimo dog, con premiazioni nelle tre specialità canicross nordic breed man/woman, bikejoring nordic breed man/woman e scooterdog man/woman con 1 cane e 2 cani; Campionato ADAPTED, campionato italiano per diversamente abili che parteciperanno accompagnati dal cane e da una guida, che per la prima volta si disputa in Italia ed è valido per i titoli di campioni nazionali adapted.

Il premio più prestigioso, però, sarà il Trofeo Spirit Of The Game, che andrà a chi incarnerà meglio lo spirito del canicross.

“Si tratta di una manifestazione che nel tempo è stata organizzata prevalentemente nel nord Italia ed è una soddisfazione poterla ospitare quest’anno per la prima volta a Spoleto – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – Come amministrazione supportiamo volentieri questa capacità propositiva ed organizzativa, perché uno degli obiettivi che ci siamo dati è proprio quello di mettere le società sportive del nostro territorio nelle migliori condizioni, aiutandole fin dove possibile a sviluppare la propria attività”.