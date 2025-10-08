A Spoleto gli eventi per la Settimana internazionale per l’allattamento 2025

Settimana internazionale per l’allattamento 2025 (SAM). Anche Spoleto partecipa a questa iniziativa, promossa da WABA, World Alliance for Breastfeeding Action, che ha avuto il via sabato 4 ottobre e che si concluderà l’11. A Spoleto i festeggiamenti, sono iniziati in piazza Vittoria, sabato 4, dalle 15 alle 18,30, a cura del gruppo/ ostetrico ospedale territorio ULS Umbria 2, Area Nord.

A far da cornice a questa splendida iniziativa, che ovviamente ha avuto il patrocinio della Usl Umbria 2 e dell’Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Perugia, tanti bambini che hanno attivamente partecipato alle attività promosse, come il Falsh mob messo in campo da Eleonora Cantarini, docente della Spoleto Musica Associazione che gestisce la didattica della Scuola Comunale di Musica e Danza A. Onofri e che realizza il progetto di Danza Creativa dal titolo “Il Pulcino Ballerino” per bambini da 2 a 4 anni accompagnati da un genitore.

L’evento nasce, come spiega Paola Lattugoni, referente del gruppo di lavoro ostetrico dell’Usl Umbria 2, Area Nord, per promuovere l’allattamento al seno come pratica ecologica, naturale e salutare. L’idea di questa iniziativa che rientra nella settimana internazionale dell’allattamento – continua la referente dell’Usl – ha lo scopo di incentivare l’allattamento al seno come pratica fondamentale per la salute sia dei bambini che delle madri, così da incentivare anche una genitorialità ad alto contatto. Il tutto anche al fine di creare una rete ospedale – territorio basilare per la tranquillità delle neo mamme.

Abbiamo previsto per questa settimana – conclude Paola Lattugoni – uno spazio informativo e di ascolto, un Counselling interattivo per le famiglie. A dare il via all’evento un flash mob, ossia un gruppo di mamme che allattano contemporaneamente.