A Spoleto doppio appuntamento con la velocità in salita, in gara sia il campionato Italiano che l’Europeo

Tappa a Spoleto per la classica Forca di Cerro

Il Virus Power Civs fa tappa a Spoleto per la classica Forca di Cerro, tanti i motivi d’interesse per il week end racing umbro, su tutti il doppio appuntamento dell’Italiano e l’Europeo in gara con le moderne e il campionato vintage. Il Virus Power Civs con questa doppia tappa si avvia verso la conclusione di stagione, al termine infatti, dopo la pausa estiva, mancherà solo l’appuntamento di Volterra. Intanto a Spoleto oltre ai motivi d’interesse legati alle classifiche delle varie classi, si accenderanno i riflettori sul debutto in salita del pilota/youtuber Luca Salvadori in gara con il Niken Yamaha! Una premiere, quella di Luca, attesissima dagli appassionati delle gare su strada e che fa seguito alla wild card di Luca Pedersoli che, a Deruta si era cimentato a sua volta con il tre ruote di casa Yamaha! Tornando al Virus Power Civs i 100 punti in palio per la doppia gara di Spoleto fanno gola a tanti piloti capoclassifica nelle rispettive categorie e che potrebbero chiudere il discorso titolo proprio nel week end del 16/17 luglio, tra questi Giovanni Luc che conduce nella Entry con 105 punti contro i 90 del suo più diretto inseguitore Giacomo Tonelli.

Stefano Manici nella Naked&Adven dispone di un bottino di 125 punti contro gli 88 di Luca Cerruti, grande battaglia invece nella Super Open 600 con Maurizio Bottalico che, orfano, causa gli impegni nell’Europeo, dei punti della tappa di Deruta, è chiamato al rimontone finale su Rea, Giusto e Mi, che lo precedono rispettivamente di 21,18 e 7 lunghezze, strada in discesa invece per Carmine Matarazzo nelle Supermoto, il campano infatti si avvia a confermarsi dominatore di categoria dall’alto dei suoi 125 punti contro gli 88 di Luca Pioli. A Spoleto lo spettacolo non sarà limitato alla strada ma si estenderà nel paddock, dove saranno presenti Dunlop e Pirelli con i truck adibiti a racing service e non mancherà YSS con i suoi tecnici pronti a fornire un supporto tecnico ai piloti presenti, Virus Power, già title sponsor del campionato, grazie all’hospitality commerciale e tecnica darà occasione al pubblico di poter toccare con mano i propri rivoluzionari prodotti oltre che seguire i propri piloti tra cui Bottalico, Sallustro e Magnani (solo per citarne alcuni)! Iniziativa inoltre, a sfondo gastronomico, con la cena lungo il percorso, organizzata dal promoter, il Moto Club Spoleto, un momento di convivio per divertirsi una volta spenti i motori! Peccato invece per la prevista diretta della gara che per problemi tecnici legati ai siti del campionato è stata rimandata alla gara di Volterra. Appuntamento quindi questo week end per la Spoleto/Forca di Cerro, e che lo spettacolo abbia inizio!