A Spoleto, domenica 10 agosto la Festa dell’Agricoltura Sociale Tra confronto, sapori locali e musica sotto le stelle

Domenica 10 agosto torna alla Fattoria Sociale di Spoleto la Festa dell’Agricoltura Sociale, una giornata dedicata all’incontro tra esperienze di agricoltura inclusiva, comunità e territorio. Alle ore 18 è previsto un dibattito pubblico sul tema “Esperienze di agricoltura sociale”, con la partecipazione di ospiti da diverse regioni italiane: tra questi, Salvo Cacciola, presidente della Rete delle Fattorie Sociali Sicilia e Carlo Di Somma, presidente di Confcooperative Umbria, insieme a rappresentanti del mondo cooperativo, dell’agricoltura biologica e delle istituzioni locali. Alle ore 20, riflettori puntati sulla cena: un momento di convivialità a base di prodotti biologici locali, preparati con cura e semplicità, per celebrare il gusto autentico della terra (costo 25 € – prenotazione obbligatoria) La serata si chiuderà con un suggestivo concerto live del duo Dan Kinzelman e William Tatge, tra sonorità jazz e atmosfere intime sotto il cielo stellato di agosto. Il concerto, ad ingresso libero, fa parte del programma di “Arti in dialogo” realizzato con il contributo dei Fondi per il Bando Sostegno Spettacoli dal vivo anno 2024 PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4 Durante la giornata sarà attivo anche uno spazio espositivo con aziende, cooperative e associazioni del territorio. Info e prenotazioni al 334/6483553.