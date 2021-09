A Spoleto d’estate gli appuntamenti dell’Umbria Green Festival

Vincent Van Gogh. Lettere a Theo sulla natura | Venerdì 10 settembre ore 21, Teatro Romano

A Spoleto d’estate 2021 arrivano gli spettacoli dell’Umbria Green Festival. Il primo appuntamento, in programma venerdì 10 settembre alle ore 21 al Teatro Romano, sarà con “Vincent Van Gogh. Lettere a Theo sulla natura”, il nuovo e originale spettacolo di Marco Goldin e Remo Anzovino in cui verrà raccontato, grazie ad una narrazione multidisciplinare costruita su più livelli (tra musica, poesia e cinema), il rapporto quasi mistico tra il pittore olandese e la natura.

Le note al pianoforte di Anzovino racconteranno lo stupore di Van Gogh di fronte allo spettacolo della natura, mentre Goldin interpreterà le centinaia di lettere scritte dal pittore al fratello Theo.

L’evento è organizzato da Techne S.r.l. con la collaborazione dell’associazione culturale De Rerum Natura e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e di Rai per il sociale.

L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito di Ticket Italia >> https://bit.ly/3yTwWi5 (per accedere al Teatro è obbligatorio il Green pass).

“Umbria Green Festival nasce per unire tutte le arti e la scienza nel segno della natura. Perché anche la scienza, come l’arte, combatte in nome della bellezza – spiega Daniele Zepparelli, direttore artistico e presidente dell’Associazione Culturale De Rerum Natura – La grande sfida per Umbria Green Festival sarà quella di mantenere in vita l’equilibrio tra vero e bello su cui l’umanità potrà costruire tutti i suoi successi futuri. Perché c’è un principio di eleganza e bellezza che muove la natura, che guida le teorie, che aiuta a risolvere i problemi e quasi sempre il vero e il bello convergono. Umbria Green festival, nel suo piccolo, vuole aiutare a cambiare il mondo e raccontare il futuro. Un futuro sostenibile. Anche questo è un modo di battersi, di divulgare il messaggio ambientalista, di coltivare la speranza.”

Il prossimo appuntamento di Umbria Green Festival a Spoleto, che si terrà sabato 25 settembre alle ore 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, sarà con il fisico e accademico italiano Valerio Rossi Albertini.

Umbria Green Festival, con otto comuni coinvolti nei maggiori luoghi d’interesse storico-naturalistici dell’Umbria, è uno dei tanti eventi che la Regione Umbria sostiene grazie al bando “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso pubblico per partecipazione Progetto

Spettacoli dal vivo”.