A Spoleto dal 7 dicembre il mercatino natalizio e della solidarietà

Stand, laboratori gratuiti, cori natalizi ed esibizioni, dolci tipici e non solo in programma ai giardini di viale Trento e Trieste fino all’11 dicembre

Spazio alle tradizioni natalizie ed alla solidarietà a Spoleto da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2022. Torna infatti, nei giardini di largo Moneta (viale Trento e Trieste) “Un NaT@LE che sia Tale”, il mercatino del volontariato promosso da ben 22 anni in città dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers. Un evento che, in un mondo sempre più orientato al virtuale ed al consumismo, vuole far riscoprire il vero senso del Natale, fatto di tradizione, senso di comunità e solidarietà verso il prossimo.

Oltre agli stand natalizi, con oggettistica fai da te promossa dalle associazioni di volontariato del territorio e non solo, sono in programma concerti di Natale con la partecipazione anche di alcune scuole di Spoleto, laboratori (come quello di decorazione di biscotti) ed animazioni per bambini, il gioco della scatola e la locanda del sorriso con frittelle, zeppole, vin brulè, dolci natalizi ed altro. Il tutto ogni giorno dalle 15 fino alle ore 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 19 nei festivi.

Il programma prevede l’apertura del mercatino mercoledì 7 dicembre alle ore 15 con il concerto “Christmas sound and percussion” della scuola primaria di Villa Redenta. Seguirà l’esibizione di “Cooperazione rock”, con musiche natalizie e non solo. Quindi, a chiudere il pomeriggio, i canti natalizi della scuola primaria “Francesco Toscano”.

Giovedì 8 dicembre l’apertura degli stand sarà dalle 10 alle 19: durante la giornata sarà possibile partecipare al laboratorio di decorazioni con l’associazione “Gillo” ed al laboratorio di decorazione di biscotti di pan di zenzero a cura dell’associazione MilleMani inSIemeVola. I bambini potranno anche partecipare al truccabimbi natalizio del Movimento Rangers, oltre ad incontrare Babbo Natale ed imbucare la propria letterina. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione. Nel pomeriggio è prevista anche l’animazione per bambini a cura dell’associazione Il Filo Rosso.

Venerdì 9 dicembre, quindi, l’apertura del mercatino sarà alle ore 15. In programma c’è l’esibizione del gruppo hip hop della palestra X2. A seguire le danze folkloristiche dell’associazione Ziua Unirii. Durante il pomeriggio verrà presentato il libro “Viaggio alla riscoperta del presepe” di Marco Ambrogioni.

Sabato 10 dicembre, dalle ore 15 musiche natalizie con la scuola media “L. Pianciani”, a cui seguirà l’esibizione di danza del ventre con le ragazze della scuola “Baila”. Quindi, zumba natalizia con Jessica della palestra X2.

Infine, domenica 11 dicembre, “Un NaT@LE che sia Tale” aprirà i battenti dalle ore 10. Durante la giornata sarà possibile partecipare al laboratorio di decorazioni con l’associazione “Gillo” ed al laboratorio di decorazione di biscotti di pan di zenzero a cura dell’associazione MilleMani inSIemeVola. Nel pomeriggio, dalle 15, l’esibizione del quartetto di saxofoni della scuola media “L. Pianciani” e del gruppo “Sbrockband”.

Partecipano all’edizione 2022 del mercatino natalizio: associazione Gillo, Volontariato Vincenziano, Il Cerchio, Il Girasole, Goccia d’amore, Unitalsi, Caritas San Nicolò, Nonno Luciano, MilleMani, Movimento Rangers.

Durante la manifestazione verranno raccolte delle “scatole di Natale” per i bisognosi del territorio. Si potranno cioè donare “una cosa calda” (sciarpa, cappello, coperta etc), un passatempo, un biglietto gentile, un prodotto di bellezza, una cosa golosa. Non solo: l’eventuale ricavato del mercatino, al netto delle spese, verrà devoluto in beneficenza.

L’iniziativa è inserita nel cartellone degli eventi del Comune di Spoleto “Accade a Natale a Spoleto”.