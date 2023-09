A Spoleto cattolici e musulmani pregano insieme

Questo pomeriggio in piazza del Comune per le vittime del terremoto in Marocco e dell’alluvione in Libia

Ampia galleria fotografica

Video: la preghiera dell’Imam di Spoleto

(DMN) Spoleto – cattolici e musulmani si ritrovano insieme per pregare. È successo questo pomeriggio, a Spoleto, in piazza del Comune. La comunità cattolica è quella musulmana della città del Festival hanno ricordato le vittime innocenti del recente terremoto in Marocco e dell’alluvione in Libia. Hanno guidato il momento di preghiera l’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza Episcopale Umbra, mons. Renato Boccardo e l’Imam di Spoleto Abdelilah Saouf, originario proprio del Marocco. In rappresentanza del Comune di Spoleto erano presenti il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Luigina Renzi e la vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti.