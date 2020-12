A Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria in arrivo i contributi alle famiglie numerose

Pubblicato l’avviso rivolto ai nuclei familiari con almeno quattro figli. La domanda entro il 21 gennaio 2021







Il Comune di Spoleto, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 9, ha pubblicato l’avviso di selezione per l’accesso ai contributi concessi alle famiglie numerose con almeno quattro figli (https://bit.ly/3p4ermu).



L’intervento, finalizzato a sostenere il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, consiste nell’erogazione di un contributo economico per l’anno 2020 alle persone appartenenti a nuclei familiari in possesso di cinque requisiti principali:

​essere residenti in uno dei comuni della Zona sociale n. 9 (ossia Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria); essere residenti, comunque, in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni; essere cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno regolare (con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi); avere almeno quattro figli conviventi con età inferiore a 26 anni, di cui almeno uno minore di anni diciotto; avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 36.000,00.

La domanda deve essere presentata a mezzo raccomandata al Comune di Spoleto (Direzione servizi alla Persona – Via San Carlo 1,3) o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it. Possibile anche la consegna a mano, limitatamente alla impossibilità di utilizzare le due modalità sopra indicate, presso gli uffici della Direzione Servizi alla Persona (via San Carlo 1, 3), il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17 previo appuntamento (0743.218551 – 218511 – 218711).



La domanda deve essere presentata entro giovedì 21 gennaio 2021.