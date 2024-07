A Spoleto arriva il FantaPadel

Vera passione degli ultimi anni, ecco il padel una pratica sportiva che ricorda il tennis ma che ha regole un po’ differenti: dalla struttura del campo, che risulta più piccolo e circondato da pareti o da reti.

Il padel è uno sport di aggregazione con sana competitività tra i giocatori che partecipano allo svolgimento di questa attività sia in maniera agonistiche che amatoriale.

Nasce per la prima volta a Spoleto presso il circolo Inside Padel un campionato FantaPadel, prendendo spunto dal famoso gioco FantaCalcio.

Il FantaPadel viene illustrato ed esposto a tutti i giocatori del territorio locale e non solo, con l’obbiettivo di creare un gruppo di amanti dello sport Padel così da condividere insieme questa passione.

Si svolgerà a partire da metà agosto 2024 e concludersi a marzo 2025, potranno partecipare giocatori di entrambi i sessi e non pone limite di età e tanto meno limite di gioco.

Sarà formata una lista di giocatori partecipanti i quali si esporranno alla buona sorte dei capitani designati, che durante la fase di FantaMercato, i giocatori iscritti verranno acquistati (con una valuta virtuale), tramite asta, così da comporre la propria rosa.

Formate le rose dei giocatori, tutte le squadre si sfideranno tutti contro tutti su due gironi (andare e ritorno), nel periodo tra le due fasi, i capitani si potranno scambiare i componenti della propria rosa.

Le squadre avranno un nome di rappresentanza e un logo che individui la propria identità così che tutti i giocatori potranno rappresentare la propria squadra con una divisa da gioco.

La novità di questa manifestazione sta proprio nel creare delle squadre affiatate e poi scambiarsi i giocatori durante il periodo di mercato con l’ambizione dei giocatori stessi di dare il massimo così da rendersi appetibile nella fase di mercato.

Oltre al gioco c’è la parte più importante che è l’aggregazione, questi momenti sono indispensabili per poter condividere il tempo libero in un ambiente sportivo e accogliente con le proprie famiglie e amici.

Promotore dell’iniziativa Diego Cesaretti in collaborazione con Elisa Mancini, il quale ringrazia tutta la proprietà del circolo Inside Padel Spoleto per l’opportunità di creare una nuova manifestazione nel territorio Spoletino con l’auspicio di aumentare sempre di più i partecipanti a questo sport e all’evento stesso, che ad oggi vanta già quasi 100 iscritti.

Vi aspettiamo tutti i giorni all'Inside Padel Spoleto in Via dei Tessili 19

Durante tutta la durate della manifestazione verranno organizzate serate ricreative con eventi buffet e musica.