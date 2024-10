A Spoleto al via il corso per volontari della Croce Rossa

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Spoleto dà avvio ad un nuovo corso di formazione per diventare volontario.

La nuova normativa in materia di formazione stabilisce l’unicità della formazione di base che deve contraddistinguere qualsiasi volontario CRI indipendentemente dalla successiva specializzazione che intenderà intraprendere una volta entrato a far parte dell’Associazione.

Il programma del corso si caratterizza per un profilo informativo che tiene conto della necessità, per chi intende dare il suo apporto alla CRI, di conoscerne storia e peculiarità, prerogative ed attività.

Non mancano, inoltre, le nozioni di primo soccorso e di educazione sanitaria , che consentono di avere una prima informativa su “cosa fare” e soprattutto “cosa non fare” in caso di infortunio.

Il Comitato di Spoleto sta, pertanto, organizzando un corso di accesso per volontari proprio per dare l’opportunità a chiunque abbia i requisiti richiesti, di frequentarlo.

Potranno iscriversi coloro che hanno compiuto 14 anni senza alcun limite massimo di età.

Il corso avrà inizio il 20 ottobre 2024 e proseguirà il 26 e 27 ottobre 2024.

Le lezioni saranno in presenza presso il Comitato CRI di Spoleto in via Piersanti Mattarella,5

Ci si potrà iscrivere fino a domenica 20 c.m. alle ore 9.00 direttamente sulla pagina GAIA.CRI.IT

Sempre su GAIA sarà consultabile il programma ed il calendario delle lezioni del corso.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il numero 3395906648, 3668331338 e lo 0743/222525; oppure scrivere all’ indirizzo e mail: spoleto@cri.it .