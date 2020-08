A Spazio Collicola la presentazione dell’ultimo libro di Silvia Buitoni

‘Le madeleine. Dall’uovo alla coque al ragù’, sabato 29 agosto alle ore 18.45

Sabato 29 agosto alle ore 18.45 è in programma a Spazio Collicola la presentazione del libro ‘Le madeleine. Dall’uovo alla coque al ragù’ di Silvia Buitoni. Interverranno, insieme all’autrice, l’assessore alla cultura Ada Urbani, la food writer Rita Boini e l’artista Mario Consiglio (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

“Le Madeleine di Silvia Buitoni” è la prima raccolta di storie tratte dal gruppo Facebook “Dall’uovo alla Coque al Ragù”, che è nato nel settembre 2019.

È un gruppo culinar-letterario in cui si raccontano storie che descrivono il momento in cui un odore ci riporta un ricordo. Con un riferimento a Proust e alla sua “Ricerca del Tempo Perduto” ho chiamato queste storie Madeleine.

Le storie riguardano tradizioni, personaggi e ricette della famiglia Buitoni e della storia dell’autrice.

Silvia Buitoni, cuoca per diletto, scrittrice per passione e creatrice del gruppo Facebook Dall’uovo alla Coque al Ragù, è alla sua seconda fatica editoriale, la prima è “Quello che le Cuoche non Dicono” scritto con due amiche nel 2015.