A spasso con Buddy, passeggita con gli ospiti del Canile comunale

Continuano gli eventi del Comune di Spoleto a sostegno del canile comunale Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini “La Casa di Buddy” inseriti nella campagna “Io AMO” di lotta la randagismo e all’abbandono.

Domenica 14 settembre è in programma “ A spasso con Buddy “, una iniziativa organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cortaccione per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere il benessere degli ospiti del canile e incentivare una convivenza armoniosa tra esseri umani e animali.

La passeggiata prevede un percorso ad anello di circa 4 chilometri con partenza e ritorno al canile sito in località Colle Marozzo, un itinerario semplice e adatto a tutte le età con gli ospiti della “Casa di Buddy”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutta l’iniziativa, non è permesso portare cani di proprietà.

Data la scarsità di parcheggio nei pressi del Canile comunale, il ritrovo è previsto per le ore 9.30 nell’area di comunità di Cortaccione in via dei Pioppi, così da poter ottimizzare l’utilizzo delle vetture.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per info è possibile contattare la Pro Loco di Cortaccione al numero 3793117946.