A spasso con Buddy, passeggita con gli ospiti del Canile comunale

Continuano gli eventi del Comune di Spoleto a sostegno del canile comunale Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini “La Casa di Buddy” inseriti nella campagna “Io AMO” di lotta la randagismo e all’abbandono.
Domenica 14 settembre è in programma “A spasso con Buddy“, una iniziativa organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cortaccione per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere il benessere degli ospiti del canile e incentivare una convivenza armoniosa tra esseri umani e animali.
La passeggiata prevede un percorso ad anello di circa 4 chilometri con partenza e ritorno al canile sito in località Colle Marozzo, un itinerario semplice e adatto a tutte le età con gli ospiti della “Casa di Buddy”.
Per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutta l’iniziativa, non è permesso portare cani di proprietà.
Data la scarsità di parcheggio nei pressi del Canile comunale, il ritrovo è previsto per le ore 9.30 nell’area di comunità di Cortaccione in via dei Pioppi, così da poter ottimizzare l’utilizzo delle vetture.
La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per info è possibile contattare la Pro Loco di Cortaccione al numero 3793117946.
“Abbiamo accolto con piacere la proposta della Pro Loco di Cortaccione a sostegno del nostro Canile comunale – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi – perchè crediamo fermamente che sia importante sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell’abbandono e del randagismo, che sono oggi problemi sociali di grande rilevanza. In un mondo dove il rispetto reciproco sembra essere un miraggio lontano, iniziare dal rispetto per gli animali può essere un primo passo verso un cambiamento positivo”.
Lascia un commento