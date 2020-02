A Simone Cristicchi la cittadinanza onoraria di Campello sul Clitunno

Giovedi il disco verde del Consiglio Comunale, il 17 febbraio la cerimonia di conferimento

(DMN) Campello sul Clitunno – il cantautore, attore e scrittore romano Simone Cristicchi sarà cittadino onorario di Campello sul Clitunno. Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 30 gennaio, ha infatti dato parere favorevole (con qualche mugugno delle forze di minoranza) al conferimento della cittadinanza onoraria all’artista.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2007 con il brano ‘Ti regalerò una rosa’ é intatti molto legato al territorio nonché un assiduo frequentatore dell’Eremo francescano di Campello sul Clitunno.

Proprio in quel luogo religioso é germogliato il seme di ‘Abbi cura di me’, brano presentato al 69º Festival di Sanremo, classificatosi al quinto posto ma vincitore del premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione e del premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

‘Abbi cura di me’ é anche il titolo dell’ultimo album dell’artista in cui é contenuto il brano ‘Lo chiederemo agli alberi’ ispirato proprio all’amato eremo francescano di Campello. Cristicchi, nelle interviste, parla spesso del suo rapporto spirituale con le religiose dell’eremo e con il territorio campellino.

Come accaduto in passato agli altri cittadini onorari, la Contessa Maria Sole Agnelli ed il Generale Rolando Mosca Moschini, Simone Cristicchi riceverà la cittadinanza onoraria nel corso di una cerimonia che si terrà in municipio il 17 febbraio (la stessa sera reciterà in teatro a Trevi) alle 17.

Lo chiederemo agli alberi – Simone Cristicchi

Come restare immobili

Fra temporali e fulmini

Invincibili

Risponderanno gli alberi

Che le radici sono qui

E i loro rami danzano

All’unisono verso un cielo blu

Se d’autunno le foglie cadono

E d’inverno i germogli gelano

Come sempre, la primavera arriverà

Se un dolore ti sembra inutile

E non riesci a fermar le lacrime

Già domani un bacio di sole le asciugherà

Lo chiederò alle allodole

Come restare umile

Se la ricchezza è vivere

Con due briciole

Forse poco più

Rispondono le allodole

“Noi siamo nate libere”

Cantando in pace ed armonia

Questa melodia

Per gioire di questo incanto

Senza desiderare tanto

Solo quello, quello che abbiamo

Ci basterà

Ed accorgersi in un momento

Di essere parte dell’immenso

Di un disegno molto più grande

Della realtà

Foto www.simonecristicchi.it