A settembre la Sir in Polonia per il 16° Memorial Arkadiusz Gołaś

Si comincia a programmare la fase di preparazione della Sir Safety Conad Perugia.

Una fase importantissima per tutta la prossima stagione, una fase dove proprio la programmazione del lavoro, con tanti nazionali che si integreranno piano piano nel gruppo bianconero, acquisisce notevole importanza.

In quest’ottica un appuntamento importante per presentarsi al meglio all’inizio della Superlega sarà per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi l’appuntamento del 24-26 settembre a Poznan in Polonia a per il 16° Memorial Arkadiusz Gołaś, giocatore polacco prematuramente scomparso nel 2005 proprio mentre, dopo una stagione a Padova, era in procinto di tornare a giocare in Italia a Macerata. I Block Devils, a pochi giorni dall’inizio della stagione 2021-2022, potranno testare la loro condizione ed il loro livello di amalgama e di gioco contro tre potenze della pallavolo polacca come i campioni d’Europa del Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (ex squadra proprio di Nikola Grbic), il Verva Warszawa Orlen Paliwa, formazione protagonista del mercato estivo polacco, e l’Aluron CMC Warta Zawiercie.

Un evento di grande prestigio internazionale ed un’occasione davvero importante per Perugia per fare un check per la stagione che verrà.

‘Ringrazio il presidente Gino Sirci per aver accettato l’invito al nostro torneo e faremo del nostro meglio per far sentire i suoi giocatori come a casa”, afferma l’organizzatrice del Memorial Anna Sumelka. “Abbiamo già avuto l’opportunità di ospitare squadre straniere a livello mondiale. L’arrivo di Perugia è però un momento storico per la pallavolo polacca”.

“Il 16° Memorial Arkadiusz Golas è un ottimo test per noi prima dell’inizio della stagione”, dichiara Nikola Grbic. “Avremo la possibilità di misurarci con squadre molto forti, grazie alle quali ci prepareremo adeguatamente per la stagione”.