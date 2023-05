A.Se. Spoleto: strade, verde pubblico e manutenzioni

Il programma di lavoro, in centro storico e nelle frazioni, dal 15 al 1 9 maggio

Manutenzione delle strade e del verde pubblico, taglio dell’erba e interventi su panchine e pubblica illuminazione. Anche questa settimana i lavori programmati da A.Se Spoleto interesseranno sia l’area del centro storico che i borghi e le frazioni.

Da oggi, lunedì 15 maggio e fino a a venerdì 19 verranno effettuatE una serie di manutenzioni su strade asfaltate per la chiusura delle buche (da Ancaiano alle Cese, Patrico, San Gregorio e Arezzo – Crocemarroggia) e, in centro storico, su strade pavimentate (via del Trivio, incrocio via Portafuga; piazza Mentana e corso Mazzini, piazza del Comune). Sempre per quanto riguarda le strade è in programma la decespugliazione in via Piancianina, strada di Cortaccione, via della Spina, via degli Olmi e nelle strade da Fabbreria ad Eggi e da Cortaccione a Eggi.

Tra gli interventi programmati in questa settimana anche quelli relativi al verde pubblico, con il taglio dell’erba in via dell’Ancara e a Bazzano inferiore, nelle aiuole in via Giordano Bruno e via della Repubblica, nell’area verde di Crocemarroggia e nella zona residenziale di via dei Filosofi, a cui sono legati i lavori di manutenzione delle panchine alle scuole primarie “Giuseppe Sordini” (via Visso) e San Venanzo, in località Francocci e l’innaffiamento delle fioriere nel centro storico.

Le squadre di A.se Spoleto effettueranno anche la verifica periodica degli impianti elettrici all’asilo nido Il Girotondo, alle scuole primarie XX Settembre, Corone tempo pieno, San Martino in Trignano e San Giacomo, alla scuola media Manzoni, a Palazzo Collicola e allo Stadio comunale e alla palestra di San Martino in Trignano, mentre per la pubblica illuminazione verranno sostituite le lampade a Bazzano inferiore e superiore e in località Santa Maria.

Controlli agli impianti elettrici e per la sicurezza relativa agli spettacoli al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi e al Complesso Monumentale di San Nicolò. A partire da oggi l’A.Se provvederà anche al ritiro della segnaletica utilizzata in occasione del Giro d’Italia, consegnerà alcune transenne all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato e sistemerà la segnaletica mobile in vista dell’iniziativa Spoleto in Gioco, in programma domenica 21 maggio e nella strada Fabbreria-Eggi ad integrazione di quella verticale già presente.