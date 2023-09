A.Se Spoleto, sindacati: no alle esternalizzazioni, sì all’eliminazione della precarietà

A preoccupare le organizzazioni dei lavoratori sono le notizie uscite in questi giorni sulla stampa, in merito a possibili esternalizzazioni dei servizi di illuminazione pubblica, che sarebbero in totale contraddizione con quanto affermato dallo stesso sindaco nell’incontro del 7 settembre 2022 . “In quella sede – ricordano Cgil, Cisl e Uil – Sisti aveva espresso la volontà di procedere ad una selezione pubblica per risolvere il problema della precarietà presente in A.Se entro il 31/12/2022 e comunque non oltre il 30/06/2023 , potenziando ulteriormente i servizi erogati dall’azienda. Ed è a questi impegni che l’amministrazione di Spoleto deve ora dare attuazione – concludono i sindacati – per cui aspettiamo un chiarimento dal sindaco e atti concreti nella direzione dell’eliminazione della precarietà in A.Se ”.