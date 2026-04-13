A.SE. Spoleto, possibile emergenza carburante: il Partito Democratico chiede chiarezza

Come riportato nel comunicato stampa inviato in redazione dal Partito Democratico , emerge una forte preoccupazione in merito a quanto diffuso dalla stampa sulla possibile criticità legata alla disponibilità di carburante per i mezzi dell’A.SE. Spoleto. Una situazione che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni dirette sull’erogazione dei servizi essenziali per la città.

Il Partito Democratico sottolinea la necessità di fare piena luce sulla vicenda e, per questo motivo, ritiene urgente convocare l’amministratore unico di A.SE, Roberto Paolucci. L’obiettivo è comprendere con precisione lo stato reale delle forniture di carburante, individuare eventuali criticità già in atto e conoscere nel dettaglio le misure predisposte per garantire la continuità operativa dei servizi.

In un contesto delicato come quello attuale, Spoleto non può permettersi rallentamenti o interruzioni nelle attività fondamentali. Servizi come la manutenzione del verde pubblico, la cura e la sicurezza delle strade, la gestione dei cimiteri e la manutenzione degli edifici comunali rappresentano pilastri imprescindibili per il decoro urbano, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

Per questo, il Partito Democratico ribadisce che è doveroso acquisire elementi chiari, aggiornati e verificabili sulla situazione, accertando che siano state attivate tutte le azioni necessarie per prevenire disservizi e garantire la piena operatività delle attività comunali.

Su un tema così delicato, conclude il comunicato, è fondamentale assicurare la massima trasparenza e una valutazione puntuale dello stato dei fatti, nell’interesse della città di Spoleto e della continuità dei servizi pubblici essenziali.