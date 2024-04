A.Se. Spoleto: gli interventi di manutenzione fino al 3 maggio

Taglio dell’erba nel centro storico, manutenzione stradale e interventi nei cimiteri. Questi i lavori principali che verranno effettuati in settimana dalle squadre di A.se Spoleto.

Innanzitutto, per quanto riguarda il taglio dell’erba, è previsto il completamento della zona compresa tra corso Mazzini, via Duomo, piazza Campello, via delle Felici e via Brignone. Nello specifico le strade interessate sono vicolo dello Spagna, piazza e vicolo Luigi Pianciani, largo Muzio Clementi, vicolo dello Spagna, vicolo Gianfilippo Leoncilli, via di Fontesecca, via Aurelio Saffi, piazza Duomo, corso Giiuseppe Mazzini, piazza della Libertà, via Filippo Brignone, via Tommaso Martani, via della Trattoria, piazza della Genga, via del Mercato, via dell’Angelo, vicolo del Forno, piazza del Mercato, via Palazzo dei Duchi, piazza Fratelli Bandiera, via del Municipio, vicolo della Basilica, via di Visiale, largo Francisco Ferrer, via delle Felici, via Arco di Druso, via degli Eremiti, via del Duomo, via dell’Arringo, piazza Achille Sansi, vicolo San Filippo, via San Gregorio della Sinagoga, vicolo di Volusio, via dello Sdrucciolo, vicolo Cassa di Risparmio, piazza del Comune, via del Mercato, piazza Pietro Fontana, piazza della Signoria, via Vincenzo Maria Rippo e vicolo della Genga.

Sempre nei prossimi giorni, indicativamente entro venerdì 3 maggio, verrà completata anche la zona tra via Cecili, via Pierleone, via Filitteria, via Duomo, via delle Mura Ciclopiche, ossia via Ponzianina, via della Misericordia, piazza Edmondo De Amicis, piazza Torre dell’Olio, via Gregorio Elladio, via di San Nicolò, via Quinto Settano, via Madonna degli Orti, via dell’Assalto, via Vaita de Domo, via degli Scaloni, via delle Mura Ciclopiche, via Santo Alò, via Salara Vecchia, vicolo San Sabino, via del Seminario, vicolo Montevecchio, via Giovanbattista Bracceschi, vicolo degli Eroli, vicolo Giacinto Lascaris, via Alberto Talegalli, vicolo Paolo Sanvitale, piazza Sant’Omobono, via Parruccio, piazza della Misericordia, piazza Madonna degli Orti, vicolo del Teatro e giardino Santa Lucia Filippini.

Prevista anche la pulizia di cunette e banchine a San Giacomo (corso Flaminio, via Monaco e via Danimarca) propedeutica allo spazzamento VUS e alla pulizia delle griglie di raccolta dell’acqua piovana, mentre in via Sandro Pertini, via Flaminia e corso Flaminio verrà effettuata la decespugliazione.

Per quanto riguarda gli allestimenti in vista della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del Giro d’Italia il prossimo 11 maggio, è previsto il montaggio degli ombrelli in corso Mazzini e l’installazione dei totem, mentre per le elezioni Europee proseguirà la sistemazione delle plance per le affissioni elettorali.

Nei cimiteri di Spoleto, San Sabino, e San Giacomo verrà effettuato lo svuotamento dei sacchi e, come di consueto, sono in programma, nei vari cimiteri del territorio, lavori per nuovi allacci, disdette e riparazione dei guasti delle lampade votive. Prevista la piantumazione dei fiori nelle fioriere del centro storico.