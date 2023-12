A.Se., sindacati: attendiamo accordo quadro e data del concorso

La nota di Filctem, Filcams e Nidil Cgil, Femca, Fisascat, Felsa Cisl e Uiltec

“Le organizzazioni sindacali mantengono il loro giudizio negativo rispetto alla decisione assunta dal consiglio comunale di Spoleto, il giorno 21 dicembre 2023, di aderire alla gara Consip, riguardante l’ammodernamento della illuminazione pubblica”. Lo si legge in una nota di Filctem, Filcams e Nidil Cgil, Femca, Fisascat, Felsa Cisl e Uiltec di Perugia e dell’Umbria.

“Ad oggi – scrivono i sindacati – dobbiamo attendere di conoscere l’accordo quadro sulle attività affidate e la data di uscita del bando di concorso per l’assunzione del personale necessario allo svolgimento dei servizi, come annunciato e confermato in sede di incontro Il 20 dicembre. Solo in quel momento avremo delle certezze che ci permetteranno di ritirare lo stato di agitazione che permane, a testimonianza di un progetto ad oggi fatto di ‘speranze’”.