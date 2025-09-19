“A.Se. più efficiente ed efficace con l’accordo quadro”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

È operativo l’accordo quadro tra il Comune di Spoleto e l’Ase, la “in house” al 100% di proprietà dell’Ente. Il Partito Democratico è consapevole da sempre che con questo strumento si è centrato un obiettivo cruciale per il buon funzionamento dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale.

Nel concreto, superato il global service da anni in attesa di essere modificato, si procede con l’affidamento diretto dei servizi che verranno pagati dal Comune in base ai lavori effettuati.

All’Ase sono affidate le gestioni tecnico-manutentive degli immobili comunali, compresi impianti sportivi, bagni pubblici e fontane; delle strade, del verde; dei cimiteri; della segnaletica stradale e degli impianti semaforici; dell’assistenza nell’ambito degli impianti di riscaldamento e della pubblica illuminazione.

“Con la firma dell’accordo quadro e il via libera dato dal Consiglio comunale – dichiara il segretario del Pd e consigliere regionale, Stefano Lisci – siamo finalmente in linea con le nuove norme sugli appalti. Il Comune erogherà i fondi in base ai lavori affidati ed effettivamente effettuati. Ciò garantisce servizi efficienti ed efficaci rispetto alle esigenze del territorio. Un grande risultato ottenuto dopo un’attenta analisi dei costi e benefici che avranno un positivo riscontro anche per l’Ase e i suoi dipendenti. Fondamentale è la rafforzata sinergia tra il Comune e l’azienda il cui Amministratore unico è espressione del nostro partito. Oggi che abbiamo raggiunto questo fondamentale obiettivo auguro a tutti I protagonisti un buon lavoro”.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore ai lavori pubblici, Federico Cesaretti. “Come PD e personalmente dal mio insediamento – afferma – abbiamo puntato e creduto fortemente in questo cambiamento perché rende l’Ase al passo con i tempi, efficiente, economica e in grado di soddisfare al meglio le richieste che l’amministrazione comunale ritiene più necessarie per il territorio”.

“L’Ase – dichiara l’amministratore unico, Roberto Paolucci – in questo periodo di gestazione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, ha impiegato notevoli risorse oltre che contribuire alla stesura del progetto. Inoltre ha anche proceduto alla formazione di tecnici ed operai per farsi trovare pronta all’attuazione di questa nuova modalità di esecuzione del servizio manutentivo a favore del Comune di Spoleto. La sfida è di altissimo livello, ma nulla è stato lasciato al caso. In qualità di amministratore desidero ringraziare tutti gli uffici, le donne e gli uomini che da tre anni si sono impegnati per ottenere questo risultato”.