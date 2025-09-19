“A.Se. più efficiente ed efficace con l’accordo quadro”

  • Redazione
  • Settembre 19, 2025
  • Dalle sedi
  • Letto 24

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

     
    È operativo l’accordo quadro tra il Comune di Spoleto e l’Ase, la “in house” al 100% di proprietà dell’Ente. Il Partito Democratico  è consapevole da sempre che con questo strumento si è centrato un  obiettivo cruciale per il buon funzionamento dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale. 
    Nel concreto, superato il global service da anni in attesa di essere modificato, si procede con l’affidamento diretto dei servizi che verranno pagati dal Comune in base ai lavori effettuati. 
    All’Ase sono affidate le gestioni tecnico-manutentive degli immobili comunali, compresi impianti sportivi,  bagni pubblici e fontane; delle strade, del verde; dei cimiteri; della segnaletica stradale e degli impianti semaforici;  dell’assistenza nell’ambito degli impianti di riscaldamento e della pubblica illuminazione.
    “Con la firma dell’accordo quadro e il via libera dato dal Consiglio comunale  – dichiara il segretario del Pd e consigliere regionale, Stefano Lisci – siamo finalmente in linea con le nuove norme sugli appalti. Il Comune erogherà i fondi in base ai lavori affidati ed effettivamente effettuati.  Ciò garantisce servizi efficienti ed efficaci rispetto alle esigenze del territorio. Un grande risultato ottenuto dopo un’attenta analisi dei costi e benefici che avranno un positivo riscontro anche per l’Ase e i suoi dipendenti. Fondamentale è la rafforzata sinergia tra il Comune e l’azienda il cui Amministratore unico è espressione del nostro partito. Oggi che abbiamo raggiunto questo fondamentale obiettivo auguro a tutti I protagonisti un buon lavoro”.
    Soddisfazione viene espressa dall’assessore ai lavori pubblici,  Federico Cesaretti. “Come PD e personalmente  dal mio insediamento – afferma –  abbiamo puntato e creduto fortemente in questo cambiamento perché rende l’Ase al passo con i tempi, efficiente, economica e in grado di soddisfare al meglio le richieste che l’amministrazione comunale ritiene più necessarie per il territorio”.
    “L’Ase  – dichiara l’amministratore unico, Roberto Paolucci – in questo periodo di gestazione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, ha impiegato notevoli risorse oltre che contribuire alla stesura del progetto. Inoltre ha anche proceduto alla formazione di tecnici ed operai per farsi trovare pronta all’attuazione di questa nuova modalità di esecuzione del servizio manutentivo a favore del Comune di Spoleto. La sfida è di altissimo livello, ma nulla è stato lasciato al caso. In qualità di amministratore desidero ringraziare tutti gli uffici, le donne e gli uomini che da tre anni si sono impegnati per ottenere questo risultato”.

    Share

    Articolo precedente

    Tre Valli, Melasecche: “Avviato il cantiere del primo stralcio Baiano-Firenzuola”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....