A.Se. “L’amministrazione comunale presenterà la proposta del nuovo contratto”, lunedì la protesta di sindacati e lavoratori

Il comunicato stampa del Partito Democratico. L’annuncio delle organizzazioni sindacali

Riceviamo dal Partito Democratico e pubblichiamo integralmente:

L’amministrazione comunale, con il pieno sostegno del Pd, sta concretizzando il piano di rilancio e sviluppo dell’Ase. Piano che passa attraverso il conferimento di maggiori risorse economiche e l’avvio di concorsi per l’assunzione di figure tecniche, oltre che operaie. Un lavoro certosino che ha richiesto tempo per trovare quelle risorse economiche indispensabili per il rilancio aziendale che consentirà di invertire la rotta rispetto alle politiche dei tagli praticate dalle passate amministrazioni.

Entro breve l’amministrazione comunale presenterà la proposta del nuovo contratto ai sindacati e ai lavoratori. L’obiettivo è quello di definire ogni aspetto per garantire all’azienda tranquillità economica e alti standard operativi e di sicurezza per i lavoratori. Tutto ciò che si vuole evitare è fare come gli altri comuni umbri (vedi Foligno) che hanno preferito chiudere le proprie aziende di servizi. Infatti l’amministrazione comunale di Spoleto ha a cuore L’ASE ritenendola strategica rispetto alla richiesta di servizi da parte dei cittadini.

Lunedì lavoratori e sindacati in piazza sotto al Comune, l’annuncio delle organizzazioni sindacali:

È stato proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Ase Spoleto. Lunedì 4 dicembre, i sindacati Filtcem e Filcams Cgil, Femca e Fisascat Cisl e Uiltec Umbria organizzano un presidio con conferenza stampa in piazza , sotto al Comune di Spoleto, alle ore 10.00. Sarà data voce ai lavoratori e a chi sta attendendo il bando per le assunzioni.