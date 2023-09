A.Se., interviene il Partito Democratico

“Urgente procedere alla riorganizzazione della società”

Riorganizzazione ASE: il Pd di Spoleto sottolinea che è giunto il momento di cambiare il global service, tarato sulla realtà del 2003, prorogato per 20 anni e non più rispondente alle esigenze del territorio. Oggi è tempo di

determinare quali servizi restano in capo all’Ase, anche in considerazione delle notevoli professionalità maturate in anni di onorato lavoro, e quali devono essere esternalizzate.

Dal 2003 minori risorse, personale dimezzato, costi delle materie prime lievitati e autoparco obsoleto stanno creando inefficienze e ritardi nelle manutenzioni.

È quindi urgente procedere alla riorganizzazione della società.

Un’operazione che implica per il Comune di Spoleto impegni contrattuali che obbligano ad una profonda riflessione prima di essere sottoscritti in toto. Infine

sulla ventilata possibilità di affidare a terzi la riqualificazione della pubblica illuminazione il pd si augura che ad Ase rimanga la manutenzione per non perdere il patrimonio di competenza professionalita e conoscenza della rete d’illuminazione pubblica che la partecipata del Comune ha acquisito in 20 anni di attività manutentiva in questo servizio con manifestato gradimento da parte dell’utenza finale che ne riconosce l’altissimo livello per efficienza e rapidità d’intervento.