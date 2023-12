A.Se., Fratelli d’Italia: “Povera Spoleto!”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ancora una volta i problemi vengono affrontati con superficialità, manifestando con forza la maldestra incompetenza dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Sisti. In pieno stato di agitazione di A.SE ., con i conti che non tornano e con i Sindacati che persistono nel loro cammino di tutela dei dipendenti (attualmente di fatto ancora non è stato sciolto lo stato di agitazione di A.SE.), solo ora ci si accorge di avere un “tesoretto” in tasca: sembrerebbe infatti che fino ad oggi siano stati “male allocati” i fondi destinati alla tassa rifiuti solidi urbani, quindi si decide di spostare 173.076,11 € dai costi di gestione della discariche ad A.SE . Quindi ecco qui che come un mago tira fuori il coniglio bianco dal cilindro, così il prestigiatore Sisti trova i soldi per A.SE . togliendoli dai capitoli che negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 sono stati usati per la copertura dei costi della Discarica di Sant’Orsola e dalle risorse dedicate alle spese del personale per la gestione del servizio Ambiente, in tutto 255.590,00 €. Cifra che, guarda caso, è esattamente quando serve ad A.SE . per scongiurare il disavanzo nell’esercizio di bilancio 2023.