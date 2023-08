A Sant’Anatolia di Narco il Memorial Bruno Santarelli

Domani sera in campo Spoleto, Clitunno e Pol.Pen.Spoleto

Inizio con il botto per gli amanti del calcio:

La Polizia Penitenziaria ha organizzato per domani sera, 23 agosto, un triangolare di lusso con lo Spoleto ed la Clitunno in preparazione dei rispettivi Campionati della stagione 2023/2024.

Il memorial è dedicato alla memoria di Bruno Santarelli, padre dell’allenatore della PolPen.

Sarà una splendida occasione di vedere all’opera tutti insieme i più importanti calciatori del comprensorio spoletino e, nello specifico, tutti i nuovi acquisti che stanno facendo parlare di loro in Valnerina, nella città del Festival e lungo le rive del fiume Clitunno.